Владимир Якушев: С началом СВО консолидация общества и власти очевидна

«У любой политической партии в любой стране мира одна цель: легитимное получение и удержание власти. При этом в России сложилась конкурентная система, которая не позволяет «расслабляться» ни одной из партий. По итогам прошедшей избирательной кампании можно увидеть, что есть кандидаты, которые шли и побеждали как самовыдвиженцы. Есть и действующие губернаторы — представители других партий. Это нормальный демократический процесс, — рассказывает Владимир Якушев. — Что касается тезиса «дать управление», то в России это опять же решают избиратели на выборах. Кто достоин руководить регионом или городом, кто лучшим образом отработал между электоральными циклами, кто способен предложить наиболее интересную людям программу действий на перспективу. Других инструментов «дать порулить» у нас нет».





Якушев также объяснил, почему на этих выборах большинство кандидатов решили идти от партии, а не в качестве самовыдвиженцев. По его словам, такое выдвижение не только укрепляет позиции кандидатов, но и демонстрирует единство общества и власти, особенно в условиях проведения специальной военной операции.





«Представители партии выдвигаются от партии. Это обычная, нормальная практика. Если речь идет о губернаторах, то тенденция также не нова. С началом СВО консолидация общества и власти очевидна. В том числе объединяющим стержнем выступает «Единая Россия», которая системно помогает передовой и реализует большое количество гуманитарных проектов», — говорит он.





По словам Якушева, выдвижение от партии приносит очевидные электоральные плюсы.





«Это дополнительный фактор, помимо элемента партийной дисциплины. При этом партия и кандидат несут перед избирателем солидарную ответственность. И, безусловно, дополняют возможности друг друга для исполнения наказов, реализации муниципальных, региональных и федеральных программ», — заверил глава генсовета «Единой России».





По данным ЦИК, в единый день голосования 8 сентября 2024 года было избрано около 35 тысяч кандидатов от 15 партий и в порядке самовыдвижения. Из них 29 655 мандатов получили представители «Единой России». Прямые выборы глав субъектов РФ прошли в 21 регионе, в 20 из них победили кандидаты-единороссы. Среди этих победителей четверо на предыдущих выборах в 2019 году избрались в качестве самовыдвиженцев, а не от партии. Это Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Вадим Шумков в Курганской области, Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Алексей Текслер в Челябинской области»