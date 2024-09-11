Цеков рассказал, почему уступил пост сенатора от Крыма шахматисту Карякину, и назвал его хорошей заменой

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил Daily Storm, что 10 сентября сложил свои полномочия, а его сменщиком станет шахматист Сергей Карякин. По словам Цекова, на решение уйти с поста повлиял возраст (политику 71 год) и желание вернуться на родную крымскую землю. Карякина он назвал хорошей заменой. Теперь политик сосредоточит свои силы на работе в Госсовете Крыма. Он отметил, что избран депутатом парламента нового созыва от партии «Единая Россия».





«Ухожу с нормальными, хорошими чувствами. Больше 10 лет я был сенатором. Не вечно же быть им! Понятно, что политики федерального уровня могут и дольше быть сенаторами. А мне уже 71 год. Нормально побыл — вовремя ушел. Вместо меня пришла молодежь — шахматист Сергей Карякин. Он сам крымчанин. Считаю, это хорошая замена. Надеюсь, он принесет большую пользу Крыму. С Карякиным сегодня первый раз поздоровался. Не общался раньше с ним», — сказал Цеков.





«Если бы я захотел, настаивал, чтобы мне полномочия продлили на следующие пять лет, — думаю, с учетом моих личных отношений с [главой Крыма] Аксеновым и [председателем Госсовета] Константиновым вопросов не было бы. Но я же понимаю, что возраст уже подпирает! 71 год. Молодым надо уступать», — считает политик.





Он добавил, что до его ухода с поста сенатора состоялся разговор с Аксеновым и Константиновым и сначала были мысли продлить полномочия в Совфеде: «Потом подумали-подумали — надо уже уходить. Спокойно, без надрыва. Так и получилось все очень быстро. Без всяких лишних разговоров, — признался Цеков. — Крым все-таки моя родина. Я всю жизнь прожил в Крыму. С возрастом, конечно, больше хочется быть на родине. Теперь каждый день буду там, за исключением каких-то командировок».





Политик добавил, что на новом месте у него «должность будет неплохая». «Я не потеряюсь в этой жизни. Я крымчанин с богатым политическим прошлым. И всегда был политиком пророссийским. Сегодня я еще и председатель «Русской общины Крыма», — отметил собеседник.





Покинет свой пост и другой представитель региона в Совете Федерации — Ольга Ковитиди. Ее сменщиком станет Герой России Юрий Нимченко. «Он крымчанин. Профессиональный военнослужащий. Очень хорошо проявил себя в первые месяцы СВО. По телефону с ним общались, и у меня сложилось о нем хорошее впечатление. Видно, что человек разумный. 44 года ему — молодой. Дай бог, чтобы отбыл не один срок [в Совфеде], а несколько!» — так отозвался политик о Нимченко.





Сергей Цеков и Ольга Ковитиди дважды избирались сенаторами от крымского парламента, начиная с 2014 года. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее, анонсируя перестановки, отметил, что Цеков и Ковитиди «помогали решать масштабные проблемы и поддерживать людей, в том числе в самые сложные для региона моменты».