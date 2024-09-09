Курский чиновник оправдался за баннер, где боец ВСУ держит девочку на руках и призывает вступить в ВС России

Власти Курска разместили в городе рекламу службы по контракту с надписью за «За наших». Но на фото по непонятной причине изображен не российский, а украинский военный, который держит на руках ребенка. Мэр Курска наказал выговором врио председателя комитета архитектуры и градостроительства Дмитрия Казимирика. Сам он заявил Daily Storm, что находится в отпуске.





«Разбираемся. Мы сняли эти баннеры. Будем размещать другие. Я вообще в отпуске. Не переживайте, все будет хорошо», — заверил чиновник.





На случившееся мэр Курска Игорь Куцак отреагировал в своем Telegram-канале. Градоначальник уточнил, что Казимирику «объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера».





В мэрии также уже отметили, что данный баннер «с некорректным изображением» был демонтирован.





Дмитрий Казимирик возглавил комитет архитектуры и градостроительства города Курска недавно, в мае — после увольнения Ирины Аникеевой. До этого он был зампредседателя комитета.