Москва выбирает будущее: рекордная явка и триумф электронного голосования над бумажными бюллетенями

В Москве завершился избирательный цикл, который ознаменовался рекордной явкой. Более 3,15 миллиона человек приняли участие в выборах, что стало беспрецедентным показателем. Основная масса избирателей — почти 2,7 миллиона — предпочла проголосовать онлайн, что показало растущую популярность дистанционных технологий. Лишь 140 тысяч москвичей выбрали традиционные бумажные бюллетени.
Эксперты отмечают, что этот избирательный цикл стал одним из наименее протестных в истории Москвы. Во многом это связано с консолидацией населения перед внешними вызовами, высоким доверием к развитию современных технологий голосования, таких как ДЭГ и ТЭГ, а также с возрастающей гражданской ответственностью.
Все эти дни за порядком следил Общественный штаб по наблюдению за выборами. За время голосования заблокировано более 300 компьютерных атак, в которых наблюдались подозрения на вредоносную активность с более 4 тысяч IP-адресов», — сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов. Кроме того, работала группа мобильного реагирования, представители которой лично выезжали на участки для урегулирования спорных ситуаций.
Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, замруководителя МГРО «Единой России» Ирина Елиферова рассказала, что для нее это был первый опыт работы в Общественном штабе. По ее словам, это уникальный формат, где все политические силы, независимо от своих позиций, работают за одним столом с независимыми общественниками и экспертами.
«Особенно интересен опыт участия в мобильной группе разбора, когда независимо от партийной принадлежности мы вместе с коллегами выезжали на места для решения вопросов. В штабе также постоянно работали наблюдатели от всех субъектов выдвижения, включая «Единую Россию», что обеспечивало всестороннее наблюдение. Любые конфликтные ситуации оперативно решались, доверие к процессу усилилось, а нарушений было минимум», — добавила она.
Общественный штаб рассматривал обращения, поступающие из разных источников: от Telegram-каналов до сигналов, поступивших лично членам штаба от различных политических партий. По словам руководителя Общественного штаба Вадима Ковалева, в интернете было зафиксировано около 100 однотипных сообщений о недопуске к бумажному голосованию. Несмотря на схожесть этих постов, каждое сообщение было тщательно проверено. В комиссиях подтвердили, что все избиратели, заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня, его получали. Некоторые случаи разбирала мобильная группа реагирования, выезжавшая на места. Кроме того, порядка 30 кейсов были рассмотрены через приложение «Мобильный наблюдатель», многие из которых касались технических моментов. Были также зафиксированы случаи провокаций со стороны наблюдателей от КПРФ, которые тоже попали в поле внимания штаба.
Что касается самой кампании — явка превысила 40%, что в два раза больше, чем на предыдущих выборах в МГД в 2019 году. Депутат Госдумы и член ОШ по наблюдению за выборами Евгений Нифантьев рассказывает, что если посмотреть 2019 год, то общая явка была 21,77%.
«Кампания была более как бы агрессивная, скандальная при меньшей явке. Что произошло за эти пять лет? За эти пять лет мы видим, что избиратели стали более активными. И, конечно, кандидаты. Кандидаты более уважительно относятся друг к другу, и это может говорить о том, что избирательная культура растет из года в год как у людей, так и у кандидатов, которые представлены на выборах», — добавил он и отметил, что ДЭГ стало особым «ключиком» к сердцу избирателя.
Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сам в этом году баллотировался от ЛДПР. Историю с бумажными бюллетенями он называл «отживающей историей».
«На мой взгляд, отживает себя история под названием «бумажный бюллетень». Вчера когда днем ездил, где было по два человека в час, где по четыре», — добавил Шпрыгин. Собеседник отметил, что популярность бумажных бюллетеней падает из-за удобства дистанционного электронного голосования. Сам Шпрыгин проголосовал онлайн.
Депутат Госдумы, член ОШ по наблюдению за выборами Александр Мажуга подтвердил — кампания в этом году была достаточно спокойная.
«Жалоб и внештатных ситуаций крайне мало, буквально единицы. Наша группа сбора несколько раз выезжала на избирательные участки. Есть несколько моментов, которые надо отметить: из-за того что голосование у нас электронное, то большая часть нарушений связана с кибератаками. Более 260 кибератак на центр по голосованию было успешно отражено. Это такой новый вид нарушения на этих выборах, связанных с электронным голосованием. Что касается избирательных участков, то основные нарушения были связаны с недостойным поведением наблюдателей, такое тоже встречалось, были единичные случаи, когда люди приходили и хамили избирательной комиссии, и были, естественно, заявления, которые связаны с тем, что не все знали, что в этом году у нас основное голосование электронное, а заявительным является бумажное. Но можно было на участке написать заявление и получить бумажный бюллетень, если у вас была уважительная причина. В целом единицы нарушений», — рассказал он.
Помимо всего прочего, на вовлеченность в электронное голосование повлияла акция «Миллион призов». По итогам трех розыгрышей победителями стали более 1,7 миллиона москвичей. При этом участники электронного голосования направили на благотворительность 32 миллиона рублей баллами.
Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, отвечая на вопрос, почему такие высокие цифры на благотворительность, ответил: «Вы знаете… В Библии написано, что делиться надо. Люди делятся».
«Что раньше надо было сделать? Раньше надо было людей как-то убедить, что вместо дачи они должны остаться в Москве, пойти проголосовать. А здесь сейчас самое урожайное время, погода сказочная. Благодаря тому, что создали возможность онлайн голосовать, явка возросла. По сравнению даже с предыдущими. Ну потом растет доверие людей к инновациям», — добавил Платонов.
Политолог Мария Сергеева также связывает высокую явку с удобством дистанционного голосования, а также процессом агитации.
«Я сама жительница Москвы. Получила СМС от мос.ру, от портала «Госуслуги». И получила еще звонок из кол-центра, где женщина-робот не забыла мне напомнить, что проходят выборы. Поскольку выборы происходят в электронном формате, жители думают: «О, точно, выборы!» — заходят на сайт и голосуют», — говорит она.
Сергеева напомнила, что в 2012 году после президентских выборов у нас были Болотная площадь, протесты. В 2018 году у нас был протест против пенсионной реформы, и тоже во многих регионах кандидаты от власти проиграли.
«В этот раз мы видим, что рейтинги традиционно упали на два или три процента, потом поднялись обратно. Никакого протестного спада не произошло. И это означает, что люди либо довольны политической системой, либо фокус внимания сейчас не на внутренней политике, а на внешней. На ситуации на границе, на ситуации с СВО. И это нормально, что люди думают об этом, а не о том, что происходит у них во внутренней политике, а здесь их все устраивает», — добавила политолог.
Кроме того, на этот раз выборы отслеживались и в Ситуационном центре при штабе московского отделения «Единой России». Этот центр был уникален тем, что круглосуточно мониторил фейковые сообщения в социальных сетях о работе участков, ДЭГ и о ходе голосования. Активисты выявляли негативные комментарии и оперативно передавали информацию мобильным группам реагирования в местные отделения для проверки на местах.
В ходе мониторинга поступило более 1500 сообщений и 7000 комментариев. Было выявлено более 120 кейсов, которые затем прорабатывались на местах.