Москва выбирает будущее: рекордная явка и триумф электронного голосования над бумажными бюллетенями

Что касается самой кампании — явка превысила 40%, что в два раза больше, чем на предыдущих выборах в МГД в 2019 году. Депутат Госдумы и член ОШ по наблюдению за выборами Евгений Нифантьев рассказывает, что если посмотреть 2019 год, то общая явка была 21,77%.





«Кампания была более как бы агрессивная, скандальная при меньшей явке. Что произошло за эти пять лет? За эти пять лет мы видим, что избиратели стали более активными. И, конечно, кандидаты. Кандидаты более уважительно относятся друг к другу, и это может говорить о том, что избирательная культура растет из года в год как у людей, так и у кандидатов, которые представлены на выборах», — добавил он и отметил, что ДЭГ стало особым «ключиком» к сердцу избирателя.





Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин сам в этом году баллотировался от ЛДПР. Историю с бумажными бюллетенями он называл «отживающей историей».





«На мой взгляд, отживает себя история под названием «бумажный бюллетень». Вчера когда днем ездил, где было по два человека в час, где по четыре», — добавил Шпрыгин. Собеседник отметил, что популярность бумажных бюллетеней падает из-за удобства дистанционного электронного голосования. Сам Шпрыгин проголосовал онлайн.