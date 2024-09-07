За два дня в Москве проголосовали уже более 2,6 миллиона человек

В Москве завершился второй день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. За это время проголосовали более 2,6 миллиона жителей столицы, из них онлайн свой выбор сделали свыше 2,3 миллиона человек.





﻿На избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования свои голоса отдали более 200 тысяч москвичей, а с помощью традиционных бумажных бюллетеней — почти 100 тысяч человек. Эксперты сходятся во мнении, что такая высокая явка свидетельствует о консолидации общества вокруг конструктивных сил и о смене эмоционального характера голосования на рационально-прагматичный.





Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко называет эту кампанию особенной. По ее мнению, высокая явка говорит о том, что москвичам важно проголосовать и выразить свою позицию.





«Здесь ощущается консолидация вокруг всех конструктивных сил. Все прекрасно понимают, что страна переживает трудный период, и поэтому мелкие пакости, как это было в 2019 году, когда некоторые стремились поднять шум ради самого шума, остались в прошлом. Это все прослеживается и на избирательных участках, и во время всей избирательной кампании. У людей сейчас нет агрессии, которая была искусственно создана в 2019 году», — заявила она Daily Storm.





Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов объяснил, что высокая явка может быть обусловлена множеством факторов.





«Первое — это удобство способов волеизъявления. В 2019 году дистанционное электронное голосование проводилось в трех округах, а теперь охватывает все 45. За эти пять лет избирательная система значительно улучшилась, что направлено на повышение удобства, прозрачности и ясности для москвичей. Люди стали более погруженными и осведомленными. Если раньше голосование носило эмоциональный характер, то теперь оно стало более рациональным и прагматичным. Избиратели выбирают тех, кто сможет решать их проблемы, и их уже сложнее увлечь популистскими лозунгами и несбыточными обещаниями», — рассказал Асафов.





Все эти дни в Москве продолжает работать Общественный штаб по наблюдению за выборами. На каждом участке за ходом голосования следят наблюдатели. Кроме того, в штабе круглосуточно работают видеонаблюдатели. Также в штабе есть группа мобильного реагирования, которая выезжает на участки по обращениям наблюдателей и для проверки хода голосования.





Глава ЦИК Элла Памфилова, приехав в штаб, заявила, что в Москве во время голосования нет жалоб.





«У нас в этом году ничего нет, жалоб нет. Я не знаю, что случилось», — обратилась она к руководителям Общественного штаба.





Помимо этого, Памфилова отметила, что сейчас фактически проводятся выборы в условиях, когда Запад борется против Россией. По ее словам, конфликт гораздо шире, чем СВО на Украине.





«Запад, который нас много лет обманывал, уже не скрывает. Если раньше были масочки красивые — сейчас этого нет: все понятно», — заявила она.





Телеведущая Арина Шарапова призналась, что сама проголосовала с помощью ДЭГ еще вчера одной из первых.





«Это очень удобно и легко. Мы современные люди, и нам надо быть активными», — считает она. При этом в разговоре она вспомнила, что ее первые выборы были еще в СССР.





«Там кормили колбасой, сыром, лимонадом, и это было безумно весело, потому что я ходила туда с бабушкой и дедушкой. Первый раз проголосовала, когда мне было 16 лет», — рассказала Шарапова, добавив, что сейчас жизнь изменилась и введение цифровых технологий серьезно облегчила некоторым возможность волеизъявления.





Проголосовал при помощи электронных технологий и певец Тимати. И ему «не лень делать это офлайн». Правда, в этот раз он использовал терминал для электронного голосования на участке.





«Мне нравится тратить время на то, чтобы просканировать паспорт. Я впервые проголосовал в 18 лет и с тех пор участвую в президентских выборах каждый год. Я стараюсь участвовать во всех видах голосования. С возрастом я осознал важность социальной позиции и считаю, что это нужно», — высказался он.





На вопрос, объясняет ли он своим детям, что такое выборы и почему это важно, он ответил честно: пытается.





«Я был дома и попытался объяснить сыну, куда я еду. Дочь в это время была на занятиях. Говорю, что еду на муниципальное голосование. Подумал, как объяснить это пятилетнему ребенку. Сказал ему, что там будет пресса, нужно будет просканировать паспорт и подождать примерно 30-40 минут. Спросил, будет ли он со мной или будет собирать конструктор. Он ответил, что я могу съездить, а потом мы пойдем гулять. Поэтому я не взял сына с собой, но, возможно, в следующий раз возьму», — резюмировал музыкант.





В Москве с 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино. В эти дни избирателям также будут доступны все способы волеизъявления.