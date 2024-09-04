Людмила Стебенкова: Мы в тепле, а им там тяжело — и еще дроны летают

Мы также закупили антибиотики через фонд Сергея Михеева, включая инновационные препараты, которые были особенно эффективны при лечении ран.





— А когда у вас появилась первый пункт по сбору гуманитарной помощи?





— Когда началась мобилизация, я решила открыть пункт сбора гуманитарной помощи в районе Марьино. Рядом с моей приемной оказалось несколько свободных комнат, и нам разрешили въехать.





Об открытии пункта мы объявили в домовых чатах и Telegram-каналах, и люди активно начали приносить помощь. Вся эта помощь была направлена в различные подразделения. В том числе и в полк 1432, включая питание и другие нужные вещи. Перед отправкой полка в зону СВО привезла им большие пироги с буквой Z , парням они очень понравились. Это укрепило их дух.





Я оставила телефон своей приемной в месте расквартирования мобилизованных перед отправкой в зону СВО для связи, и это решение оправдало себя, так как я получила много звонков от московских мобилизованных. Связывалась по их проблемам с Центром поддержки семей мобилизованных, со структурами исполнительной власти.





— А по поводу чего звонили?





— У некоторых возникли проблемы с документами, связанными с запятыми и другими нюансами, из-за чего они не могли получить московские выплаты. Вместе с профильным департаментом правительства Москвы, ответственным за социальные выплаты, мы решили проблемы более 500 мобилизованных. Кроме того, по просьбе бойцов была оказана помощь их семьям, которые сталкивались с трудностями в получении детских пособий и решении других вопросов. Хочу отметить слаженную и ответственную работу Центра поддержки семей мобилизованных и профильных департаментов правительства Москвы в оказании помощи мобилизованным и их семьям.





— А были какие-то истории — возможно, удивительные?





— Когда полк 1432 прибыл на место, их привезли в чистое поле, где они начали рыть окопы. Несмотря на помощь от Москвы, им не хватало много чего. Переезд такого большого количества не проходит гладко. Например, ребята столкнулись с нехваткой палаток. Ситуация была крайне сложной. Понятно, что они обратились и в Министерство обороны, но на тот момент передвижения большого количества бойцов время поставок резко увеличилось. Я начала искать палатки и буржуйки, но это оказалось большим дефицитом.





В итоге после интенсивных переговоров и контактов с различными организациями нам удалось найти 50 больших и 20 маленьких палаток, хотя денег на них не было. Как это произошло, до сих пор удивляюсь. Было такое ощущение, что какая то невидимая сила помогла нам. Мы смогли собрать все практически за три дня и купить палатки и буржуйки в четыре раза дешевле. Я, знаете, в те дни даже спать не могла. Вот я приходила домой, вот я пришла в теплую квартиру. А ребята там непонятно в чем спят.





﻿Мы смогли купить буржуйки не по восемь тысяч рублей, а по две. Еще заказали толстую пленку, чтобы выстилать в блиндажах, потому что там была вода. В общем, огромную фуру мы собрали. Все мои приемные были завалены. Пять тонн только палатки у нас весили. Потом, кстати, по дороге этот груз у нас пытались украсть.