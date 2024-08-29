«Не ****** выборы!» В Башкирии сняли предвыборный ролик с проститутками и гопниками

Сыгравший гопника Родион Чукаев рассказал Daily Storm, что попал на съемки по знакомству и был рад сняться в этом ролике.





«Меня подтянули. Спасибо, есть знакомые. Общаюсь в разных кругах, и есть какие-то интересные проекты. Это просто вайн, так сказать, шуточка. В общем и целом прикололись просто, поэтому оцениваю положительно, наверное. Честно говоря, даже копейку не получил за это. Просто есть материал и есть объект, где можно проявить свое актерское мастерство. И все», — объяснил Чукаев.





Актер не стал раскрывать, кем были заказчик и режиссер этого ролика, но заверил, что они никак не связаны с местной администрацией. При этом исполнитель роли избирателя сообщил, что в сентябре сам пойдет на выборы губернатора региона.





По словам Чукаева, скоро выйдет еще один агитационный ролик с его участием.





«Будет еще второй ролик, где мы играем в карты, там тоже про выборы. Там вообще я кайфанул в плане того, что получилось проявить свое актерское мастерство. Там отсылка к таким фильмам, как «Банды Нью-Йорка» или что-то подобное. Картинка очень крутая, я видел и доволен результатом», — признался исполнитель роли гопника.





В единый день голосования с 6 по 8 сентября в Республике Башкортостан пройдут выборы главы региона. Всего в Башкирии одновременно состоится 218 кампаний, в том числе по выборам депутатов городских, районных и сельских советов.