«Если говорят Рашкин — значит, лось, если лось — значит, Рашкин». Экс-депутат отреагировал на новость о сбитом животном на якобы его машине

Экс-депутат Валерий Рашкин прокомментировал Daily Storm ситуацию со сбитым животным в Саратовской области. Политик считает, что появление уже второго мертвого животного в его жизни — не злая шутка, а просто стечение обстоятельств. Ранее в СМИ появилась информация, что 23 августа в Саратовской области автомобиль бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина попал в аварию с лосем.





«Дело случая, я думаю. Не удивлюсь, если на Дальнем Востоке лось сломает ногу, и скажут, что там есть след Рашкина. Настолько раздули эту ситуацию со мной в первом случае, когда была охота, что это ложится на благодатную почву. Все, что связано с лосем, сразу вспоминают Рашкина: если говорят Рашкин — значит, лось, если лось — значит, Рашкин», — сказал экс-депутат.





Он объяснил, что в момент ДТП был в Иркутской области, а автомобиль принадлежит не ему, а областному комитету КПРФ. Поэтому никакой ответственности за случившееся он не несет.

«Я думаю, кому-то надо натянуть сову на глобус. Машина никогда не была зарегистрирована на меня, она областного комитета, по договору я ее брал на работу. Кому-то, может, очень хочется, чтобы это было, но этого нет. <…> Все, что там написано, это какая-то придумка, чушь какая-то пошла. Кто-то ищет черную кошку в черной комнате, где ее нет. Никаким боком непричастен», — заверил Рашкин.





В октябре 2021 года Валерия Рашкина задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в багажнике которого находилась туша убитого лося. Политику предъявили обвинения в незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ), осудили на три года условно и лишили мандата депутата Госдумы.