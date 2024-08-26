Обожает «сталинские» френчи, иконы и говорит с подчиненными на английском. В чем феномен губернатора Георгия Филимонова?

В конце июля врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на заседании внезапно заговорил со своей подчиненной на английском языке. Потом он выложил в Сеть фотографии своего кабинета, который обставлен изображениями советских революционеров и иконами. На днях появились видео, как он расхаживает в черном френче по своей приемной. По мнению политолога Евгения Минченко, успех Георгия Филимонова в том, что он использует сильный идеологический заряд. А эксперт Илья Гращенков считает, что поведение врио губернатора странное и может кого-то отпугнуть.





«Я думаю, что Георгий Филимонов — один из самых ярких политических деятелей и врио губернатора. И на мой взгляд, помимо всяких классических демократических умений, он демонстрирует еще и очень сильный идеологический заряд. Его амбиции — превратить Вологодскую область в центр российского просвещенного патриотизма — являются очень интересным экспериментом. Он достаточно быстро произвел перенастройку региональных элит: в частности, мэра Вологды, главы Законодательного собрания», — поделился с Daily Storm политолог Евгений Минченко.





По его словам, Георгий Филимонов сам по себе очень активный человек. Неудивительно, что он такой же в работе, много ездит по региону, демонстрирует очень необычный стиль.





«Если взять социологические данные, последнее, что я слышал, на круглом столе в «Известиях» до 80% готовы поддержать его на выборах губернатора. А эти все картины и так далее — у него просто есть своя идеология, я бы ее назвал просвещенным патриотизмом. Он сам это все делает, он доктор наук, говорит на несколько языках, чемпион мира по кикбоксингу, то есть он сам по себе яркая личность», — рассуждает Евгений Минченко.





Большую часть того, что делает Филимонов, он генерирует сам — и это не чья-то выдумка для его пиара, полагает эксперт. О рейтинге на вылет, говорит Евгений Минченко, и речи идти не может, потому что Георгий Филимонов на первом месте находится из временно исполняющих обязанности губернатора по устойчивости.





При этом президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков думает, что «эпатажный» образ Георгия Филимонова может впечатлить не всех, хотя он, действительно, стал шансом на успех для Вологодской области.





«На данный момент он один из немногих врио, кто сменил предыдущего губернатора. Он был одним из первых, кто пришел. Причем ему пришлось продавливать Законодательное собрание, чтобы принять закон об участии в выборах самовыдвиженцев. Он сделал такой лайфхак себе, сказал, что он из команды президента, но отказался вступать в партию «Единая Россия», что тоже странно, потому что обычно губернаторы вступают в партии. То есть получается немного такой «антиединонародский» тренд. Но для Вологодчины он — как попытка снизить влияние местного олигарха. Он — шанс обновить рейтинг Вологодской области, так как до этого он был очень низкий», — рассказал Daily Storm Илья Гращенков.





Эксперт называет поведение Георгия Филимонова странным, но считает, что работе это не повредит, главное — чтобы команда принимала его, а странных людей в России более чем достаточно.





«Личное поведение его, конечно, странное, но у него много таких особенностей. Он и в язычестве был. С точки зрения его биографии это оправданно. Он много ездил, человек выкладывает свой опыт в политику. Например, когда липецкий губернатор проводил различные тренинги, это тоже сначала воспринималось странно, потом все привыкли к подобной липецкой парадигме. Не знаю, удастся ли сделать то же самое Филимонову. Важно, чтобы его воспринимала его команда, готовы ли сотрудники под это подстраиваться, потому что разногласия с главой могут послужить расколом его дальнейшей карьеры», — заявил Гращенков.





Что касается картин со Сталиным, продолжил политолог, это может понравиться не всем, потому что кто-то не думает, что это «круто» или «эффективно» — подражать советскому парламентарию.





«Непонятно, что он еще хочет сказать этим. Что он сталинист? Кому-то сегодня это может показаться смешным. Для среднестатистического нормального человека, пользователя Сети или просто гражданина это выглядит странным. Глубинные специалисты, скорее всего, оценят. В России много странных людей», — добавил Илья Гращенков.





Видео и фотографии врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова вызывают неоднозначные реакции граждан в Сети. Сам же политический деятель считает, что люди позитивно реагируют на его действия.





«Все прекрасно, все замечательно, прекрасные реакции, прекрасная пиар-компания, высокий результат и всеобщее понимание», — высказался Георгий Филимонов в беседе с Daily Storm.





Георгий Филимонов был назначен врио губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года. Он известен также своими неоднократными победами в кикбоксинге и других боевых единоборствах в России и Европе.