В «Справедливой России» не станут направлять наблюдателей на выборы в Курской области — на это нет лишних средств

В парламентских партиях рассказали Daily Storm, будут ли готовить наблюдателей для выборов в Курской области, где введены режимы ЧС И КТО. Справедливороссы не смогут это сделать — им не хватает лишних рук и средств. В «Единой России» заявили, что их наблюдатели будут работать только в безопасных местах. В ЛДПР И КПРФ наберут команды опытных волонтеров, а коммунисты даже готовы поставить им бронекомплекты.

В пресс-службе центрального исполнительного комитета «Единой России» сообщили Daily Storm, что в партии готовят наблюдателей для работы во всех регионах, где планировались выборы. Будут учтены риски для всех участников избирательного процесса и приняты меры безопасности, зарекомендовавшие себя во время работы в зоне спецоперации.





«У нас есть опыт организации наблюдения на выборах в новых регионах России, проходивших в условиях СВО. Ни один наблюдатель не пострадал. В обозначенных регионах будем готовить наблюдателей с учетом этого опыта, обеспечивая их работу возможными мерами безопасности», — отметили в пресс-службе центрисполкома «Единой России».

В партии добавили, что их представители будут работать в безопасных местах. Упор будет сделан на выездное голосование и голосование в пунктах временного размещения, где и задействуют наблюдателей.

В случае какой-либо опасности «Единая Россия» готова обеспечить бронежилетами всех наблюдателей. Однако в партии надеются что в этом не возникнет необходимости, поскольку выборы пройдут вне зоны боевых действий.





«В первую очередь говорить нужно об обеспечении безопасности всех участников избирательного процесса. Жителей, членов избиркомов. Поэтому в зоне частых обстрелов голосование не будет организовано. Соответственно, и наблюдение тоже», — объяснили в пресс-службе ЦИК партии.





Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заверил, что в Курской области будут работать их наблюдатели, имеющие опыт работы на прифронтовых территориях. Все оперативные и кадровые решения будет принимать местный обком.





«С точки зрения принятия решения, где будут и не будут наблюдатели, наш обком во главе с Николаем Ивановым будет принимать соответствующие решения. Но, как правило, мы во взаимодействии с избирательными комиссиями все-таки направляем наблюдателей, потому что это все-таки тоже показатель, что выборы идут и процесс, несмотря на военную ситуацию, не нарушен», — высказался Афонин.





По его словам, все волонтеры пройдут дополнительный инструктаж по безопасности. Афонин также заверил, что всех наблюдателей при необходимости партия обеспечит бронежилетами.





«[Выдадут] кому надо. На месте будут принимать соответствующие решения. Если надо будет обеспечить какими-то средствами — конечно, обеспечим. Передаем их и на фронт сами. У нас есть все возможности соответствующего обеспечения, если потребуется. <…> Но там все разумно. Необходимо определять лимит», — заявил зампред ЦК КПРФ.





Ради безопасности местный актив КПРФ будет советоваться с региональными властями и силовиками, несмотря на какие-либо политические противоречия.





«С органами государственной власти в субъекте и представителями военных и правоохранительных органов будем в контакте. Потому что это не текущий конкурентный процесс, как в Москве или Санкт-Петербурге. Все правильно договорились об отказе в рекламе в СМИ и дебатах, потому что здесь задачи совершенно другие. Избирательный процесс должен быть легитимным и обеспеченным», — объяснил ситуацию Афонин.





В «Справедливой России — За правду» воздержались от комментариев на тему подготовки наблюдателей. Однако источник в курском региональном отделении партии сообщил Daily Storm, что они не станут обеспечивать наблюдение на грядущих выборах. У местных эсеров попросту нет на это лишних средств и рук.





«Наблюдателей у нас не будет. Сейчас все бюджеты, которые на что-то планировались, уйдут на закупку гуманитарной помощи, размещение людей. Мы сейчас немножко в другом режиме вынуждены работать. У нас другая ситуация. Мы вряд ли сможем это сделать [подготовить наблюдателей], потому что мы постоянно на разгрузках развозим людям еду, одежду, раскладушки. Выборы у нас немножко отошли на второй план», — поведал источник в региональном отделении «СРЗП».





В ЛДПР для выборов в Курской области наберут в наблюдатели активных и опытных людей, в том числе бывавших в зоне СВО.





«Выборы в этих областях, безусловно, будут проходить при особых обстоятельствах. Своих наблюдателей мы готовим — это активные партийцы. Многие в приграничные регионы ездили волонтерами, доставляли гуманитарный груз на передовую. Опыт проведения референдумов в наших новых регионах показал, что алгоритм проведения голосования в прифронтовых участках есть», — рассказали Daily Storm в пресс-службе ЛДПР.





Либерал-демократы подчеркнули, что безопасность наблюдателей для них в приоритете. Однако как ее обеспечить, в партии будут решать ближе к делу.





«Конечно, ЛДПР думает о безопасности своих наблюдателей. Жизни людей — на первом месте. Будем ориентироваться по ситуации на местах», — дополнили в пресс-службе.





В пресс-службе партии «Новые люди» и в курском реготделении не смогли ответить на вопросы Daily Storm.





Подготовка к выборам в Белгородской, Брянской и Курской областях проходит в условиях повышенной безопасности из-за введения режимов чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. В курском избиркоме Daily Storm сказали, что бронежилетами обеспечат членов комиссий, а наблюдателям они не положены.

Ранее ЦИК заявил, что для безопасности выборы в восьми приграничных регионах могут быть проведены досрочно по решению регионального избиркома. Замглавы Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что выборы губернатора Курской области пройдут в запланированные даты, однако в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах, а также городе Льгове отложат голосование за местных депутатов.