В Госдуме призвали дать статус участников СВО всем военным, защищающим Курскую область и другие приграничные регионы

Срочники Погранслужбы ФСБ обладают статусом участников СВО (ветеранов боевых действий), но нужно расширить такие льготы и на других военных на границе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя атаку ВСУ в Курской области.





«Лично мое мнение: такой статус, если непосредственно принимали участие [в охране границы], должен быть. Мы проведем дополнительные консультации с Минобороны и комитетом по обороне, подготовим необходимые корректировки», — сказал Daily Storm депутат, отвечая на вопрос о предоставлении статуса участника СВО.





Нилов напомнил, что в августе 2022 года в России принят закон, по которому военные органов ФСБ, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженной провокации в районах вблизи зоны СВО, получили статус ветеранов боевых действий. В декабре 2023-го президент Владимир Путин подписал поправки, дающие право проходить службу по призыву в пограничных войсках ФСБ.





Член думского комитета по обороне Андрей Колесник также призвал приравнять срочников в Курской области и других приграничных регионах к участникам СВО.





«Я считаю, что это нужно делать как можно быстрее, потому что ребята, молодые срочники участвуют в боевых действиях, и кстати, успешно. Сдерживают границу. Чем они хуже или лучше [других военных]? Дама с косой для всех одинакова», — сказал он.





По словам Колесника, этот вопрос поднимал он сам и многие другие депутаты, в том числе в профильном комитете. Никто не выступил против. Но дальше обсуждений дело не дошло, потому что «тогда не было таких жестких боестолкновений».





Депутат также высоко оценил действия российских военных в приграничье: «В Белгороде все по-другому, воюют люди серьезные. Хорошо подваливают хохлам под хвост. В Курске ребята сдержали первый и второй накат».





В июне 2023 года за предоставление статуса участника СВО срочникам в приграничье выступал и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Депутат сделал такое заявление после гибели трех срочников в Белгородской области.





Тогда же с такой инициативой выступал и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он написал письмо об этом министру обороны Сергею Шойгу. В июле того же года Минобороны заявило, что разработало соответствующий документ. Проект отправили на согласование в заинтересованные ведомства, но до принятия дело не дошло.





Бои в приграничье Курской области начались накануне, 6 августа. В регионе постоянно объявляют ракетную опасность. В результате атак в Курской области пять человек погибли и 24 пострадали.





Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. По его словам, противник ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.





Украинские силы потеряли 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.





Атаку противника отражают подразделения прикрытия государственной границы и органов ФСБ, заявило Минобороны. Удары по украинским силам наносят авиация, ракетные войска и артиллерия.