Подозреваемого в убийстве таксистки в Челябинской области арестовали

Суд арестовал 17-летнего жителя города Коркино Челябинской области, подозреваемого в убийстве таксистки, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.





В СК отметили, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря. В ведомстве уточнили, что следователи также проверяют на причастность к убийству еще одного человека.





Ранее в пресс-службе оьластного управления СК рассказали, что между 40-летней таксисткой и ее пассажиром произошел конфликт, во время которого тот нанес женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки.





Ее тело обнаружили в автомобиле 23 октября. На следующий день в Коркино из-за убийства женщины начались общественные волнения. Полиция задержала местного жителя, который ранил из огнестрельного оружия двух мужчин.