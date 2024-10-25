Собянин: В Москве будут выдавать электронные удостоверения для иностранцев

В Москве с 2025 года в рамках эксперимента иностранным гражданам будут выдавать электронные удостоверения. С их помощью можно будет проверить всю актуальную информацию о лицах, прибывающих в Россию из стран с безвизовым режимом, пишет ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.





Электронное удостоверение иностранного гражданина будет включать информацию о дате приезда в Россию, биометрические данные, место работы, место прописки и регистрации, пояснил Собянин. У полиции будут считывающие устройства, на которых можно будет проверить эту информацию.





При проведении рейдов в первую очередь правоохранители будут проверять именно электронное удостоверение. По словам мэра Москвы, полицейский уже не сможет отпустить человека, если с документом будет что-то не так. Когда на устройстве загорается красный сигнал, значит, что этот человек находится в розыске, просрочил время пребывания или нарушил миграционный режим.





Кроме того, со следующего года в рамках эксперимента на Московском авиационном узле введут биометрический контроль для всех прибывающих иностранцев, в том числе и их стран с безвизовым режимом. Собянин добавил, что по прилете в Москву граждане из стран с безвизовым режимом должны будут сфотографироваться и предоставить отпечатки пальцев. По словам мэра, наличие биометрии у всех приезжающих в Россию позволит выйти на новый уровень раскрываемости преступлений.