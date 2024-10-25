Центробанк повысил ключевую ставку до 21%

Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта — с 19 до 21% годовых, следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.





Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, уточняется в пресс-релизе. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.





В Центробанке объяснили, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики требуется для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.





Вопрос об уровне ключевой ставки будет рассматриваться на ближайшем заседании совета директоров Банка России, отмечается в пресс-релизе. Встреча запланирована на 20 декабря 2024 года.





Новый размер ключевой ставки стал максимальным с момента ее введения в 2013 году, пишет РИА Новости. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20%.