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Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге
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Ранения получили четыре человека undefined
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Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге

Ранения получили четыре человека

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета «О’КЕЙ» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидца.

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Мужчина сначала бросал бутылки, затем схватил с витрины нож и ранил покупателей. По предварительным данным издания, пострадали минимум четыре человека.

На месте происшествия работает полиция. В настоящее время магазин закрыт, пишет издание.

В Следственном комитете заявили, что четырех пострадавших госпитализировали. В ведомстве уточнили, что нападавшего задержали на месте. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

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