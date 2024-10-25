Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета «О’КЕЙ» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидца.
Мужчина сначала бросал бутылки, затем схватил с витрины нож и ранил покупателей. По предварительным данным издания, пострадали минимум четыре человека.
На месте происшествия работает полиция. В настоящее время магазин закрыт, пишет издание.
В Следственном комитете заявили, что четырех пострадавших госпитализировали. В ведомстве уточнили, что нападавшего задержали на месте. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.