Новости
Новости 18+
St
Путин: Россия готова идти на разумные компромиссы в возможных переговорах с Украиной
18+
Президент РФ добавил, что сейчас прямых переговоров нет undefined
Новости

Путин: Россия готова идти на разумные компромиссы в возможных переговорах с Украиной

Президент РФ добавил, что сейчас прямых переговоров нет

Россия готова идти на разумные компромиссы с Украиной, но прямые переговоры на данный момент не ведутся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).


Путин добавил, что исход должен быть в пользу России без каких-либо уступок или разменов.


Украина уже дважды через посредничество Турции обращалась к России с предложениями по некоторым инициативам, напомнил российский лидер. Однако Киев после согласия Москвы сразу же отказывался от своих же инициатив.


Путин заключил, что сейчас преждевременно упоминать о том, можно ли о чем-то договориться, так как сложно прогнозировать иррациональное поведение Украины. По его словам, на этой базе невозможно строить никаких планов.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #переговоры #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...