Путин: Россия готова идти на разумные компромиссы в возможных переговорах с Украиной

Россия готова идти на разумные компромиссы с Украиной, но прямые переговоры на данный момент не ведутся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).





Путин добавил, что исход должен быть в пользу России без каких-либо уступок или разменов.





Украина уже дважды через посредничество Турции обращалась к России с предложениями по некоторым инициативам, напомнил российский лидер. Однако Киев после согласия Москвы сразу же отказывался от своих же инициатив.





Путин заключил, что сейчас преждевременно упоминать о том, можно ли о чем-то договориться, так как сложно прогнозировать иррациональное поведение Украины. По его словам, на этой базе невозможно строить никаких планов.