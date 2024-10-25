Эрдоган обсудил с Путиным на БРИКС обмен пленными между Москвой и Киевом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом, пишет агентство Anadolu.





В настоящее время Турция внимательно следит за шагами по обмену пленными и продолжит делать все возможное для решения имеющихся проблем дипломатическим путем, заявил Эрдоган.





Он добавил, что желание Турции — как можно скорее начать переговоры о мире между РФ и Украиной и открыть путь к благоприятному исходу. Эрдоган подчеркнул, что будет продолжать неустанно работать для достижения этой цели.





Кроме того, турецкий лидер на встрече с Путиным обсудил вопросы восстановления зернового коридора и разминирование в Черном море.