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Эрдоган обсудил с Путиным на БРИКС обмен пленными между Москвой и Киевом
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Также стороны рассмотрели вопросы зернового коридора и разминирование в Черном море undefined
Новости

Эрдоган обсудил с Путиным на БРИКС обмен пленными между Москвой и Киевом

Также стороны рассмотрели вопросы зернового коридора и разминирование в Черном море

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом, пишет агентство Anadolu.


В настоящее время Турция внимательно следит за шагами по обмену пленными и продолжит делать все возможное для решения имеющихся проблем дипломатическим путем, заявил Эрдоган.


Он добавил, что желание Турции — как можно скорее начать переговоры о мире между РФ и Украиной и открыть путь к благоприятному исходу. Эрдоган подчеркнул, что будет продолжать неустанно работать для достижения этой цели.


Кроме того, турецкий лидер на встрече с Путиным обсудил вопросы восстановления зернового коридора и разминирование в Черном море.

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#путин #эрдоган #обмен пленными
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