Новости
Новости 18+
St
Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве
18+
Также Мочальникову вменяют злоупотребление полномочиями undefined
Новости

Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве

Также Мочальникову вменяют злоупотребление полномочиями

Заместитель главы Минэнерго Сергей Мочальников подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.


По версии следствия, с 2014-го по 2023 год должностные лица Минэнерго заключили с подконтрольными организациями ряд контрактов по выполнению работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.


Работы были выполнены не в полном объеме, а акты приемки и экспертные заключения были согласованы и подписаны представителями ведомства и уполномоченного бюджетного госучреждения.


Ирина Волк уточнила, что всего по делу задержаны четверо фигурантов. Двоих задержали в конце июня, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Правоохранители задержали Мочальникова 24 октября, пишет «Интерфакс». Чиновник проходит по тому же делу, по которому задержан и бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#мошенничество #задержание #минэнерго #замглавы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...