Задержанного замминистра энергетики подозревают в мошенничестве

Заместитель главы Минэнерго Сергей Мочальников подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.





По версии следствия, с 2014-го по 2023 год должностные лица Минэнерго заключили с подконтрольными организациями ряд контрактов по выполнению работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.





Работы были выполнены не в полном объеме, а акты приемки и экспертные заключения были согласованы и подписаны представителями ведомства и уполномоченного бюджетного госучреждения.





Ирина Волк уточнила, что всего по делу задержаны четверо фигурантов. Двоих задержали в конце июня, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Правоохранители задержали Мочальникова 24 октября, пишет «Интерфакс». Чиновник проходит по тому же делу, по которому задержан и бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский.