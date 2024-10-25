В Коркине, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

По данным следствия, подозреваемый вечером 24 октября, будучи в доме 66 на Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в находившихся около дома двух мужчин и скрылся. Пострадали мужчины в возрасте 37 и 29 лет. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.