В Коркине, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

В Коркинском муниципальном округе Челябинской области, где накануне, 24 октября, начались волнения после убийства женщины-таксиста, правоохранители задержали 58-летнего местного жителя, который подозревается в стрельбе по двум мужчинам, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного Комитета (СК) России по региону.
По данным следствия, подозреваемый вечером 24 октября, будучи в доме 66 на Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в находившихся около дома двух мужчин и скрылся. Пострадали мужчины в возрасте 37 и 29 лет. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, уточнили в СК. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, в суд направлено ходатайство о его аресте.
В пресс-службе добавили, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, проведены обыски, изъято оружие, назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.