Жители Коркино в Челябинской области вышли на улицы из-за убийства таксистки

В Коркино Челябинской области местные жители вышли на стихийный митинг к дому подозреваемых в убийстве таксистки. Об убийстве 40-летней женщины в Коркинском округе ранее сообщил Telegram-канал регионального управления МВД.





По данным следствия, 23 октября женщина умерла от ножевых ранений. Силовики сообщили, что установили личности двоих подозреваемых, один из них был задержан. Вскоре в местных Telegram-каналах и СМИ распространили ориентировку на подозреваемых, которыми назвали местных цыган.





В результате люди собрались возле дома предполагаемых преступников, закидали его камнями, перевернули машину и, как утверждается, подожгли строение. Предварительно, в результате происшествия пострадали два человека. Официальных данных по количеству пострадавших пока нет.





В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили, что глава региона Алексей Текслер проинформирован об инцидентах в Коркинском муниципальном округе. На месте работают сотрудники челябинского ГУ МВД и подразделения сил спецназначения Росгвардии.





Семье убитой в Коркине женщины власти пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку. По информации следствия, подозреваемый в вызвавшем общественный резонанс убийстве уже задержан.





В то же время местные Telegram-каналы и СМИ сообщили, что коркинские цыгане уехали в соседний Еманжелинск на фоне начавшихся волнений. В Сети появились, как утверждается, кадры, подтверждающие это. Замгубернатора Челябинской области Роман Воллерт, находящийся в Коркино, заявил Daily Storm, что массово в соседний город никто не бежит.





«Такой информации у меня нет, такие факты не задокументированы. Единичные случаи, может, были, но как бы не могу прокомментировать», — сказал он.





Чиновник отметил, что сейчас ситуация в Коркино стабильная. На улицах работают сотрудники полиции, столпотворения нет. В связи с произошедшим в администрации города создан оперативный штаб. Воллерт также сообщил, что власти устанавливают информацию о пострадавших в результате произошедшего.