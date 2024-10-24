Новости
Новости 18+
St
La Lettre: «Ашан» решил уйти из России
18+
СМИ пишут, что сеть уже нашла покупателей своего бизнеса в РФ undefined
Новости

La Lettre: «Ашан» решил уйти из России

СМИ пишут, что сеть уже нашла покупателей своего бизнеса в РФ

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) решила уйти из России. Об этом пишет журнал La Lettre. 


По его информации, компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. Сеть хочет свернуть деятельность и в Венгрии, но при этом останется на Украине. 


В качестве причины ухода из России источник издания называет «ухудшение местных условий для работы».


Представители «Ашан Ритейл Россия» уже высказались об этой информации, пишет РБК. По их словам, слухи о продаже бизнеса и уходе с российского рынка ходят уже несколько лет, однако комментировать их в компании не собираются.


Весной 2024-го в Минпромторге отмечали, что «Ашан» не уйдет из России. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#бизнес #иностранные компании #ашан
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...