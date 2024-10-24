La Lettre: «Ашан» решил уйти из России

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) решила уйти из России. Об этом пишет журнал La Lettre.





По его информации, компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. Сеть хочет свернуть деятельность и в Венгрии, но при этом останется на Украине.





В качестве причины ухода из России источник издания называет «ухудшение местных условий для работы».





Представители «Ашан Ритейл Россия» уже высказались об этой информации, пишет РБК. По их словам, слухи о продаже бизнеса и уходе с российского рынка ходят уже несколько лет, однако комментировать их в компании не собираются.





Весной 2024-го в Минпромторге отмечали, что «Ашан» не уйдет из России.