«Если есть снимки, значит они что-то отражают»: Путин ответил на вопрос о присутствии военных из КНДР в зоне СВО

Путин отметил, что «снимки вещь серьезная, если они есть — значит что-то отражают». Президент подчеркнул, что «мы в контактах с нашими друзьями из КНДР».





Он добавил, что сегодня ратифицирован договор, где есть статья об обязанности сторон оказывать военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую. По словам Путина, в Москве никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям.





«Но отмечу, что к эскалации привели действия не России, но стран Запада, которые поддержали переворот», — заключил президент.





Ранее 24 октября Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь, говорится в документе.