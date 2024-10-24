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«Если есть снимки, значит они что-то отражают»: Путин ответил на вопрос о присутствии военных из КНДР в зоне СВО
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Он подчеркнул, что к эскалации на Украине привели действия Запада undefined
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«Если есть снимки, значит они что-то отражают»: Путин ответил на вопрос о присутствии военных из КНДР в зоне СВО

Он подчеркнул, что к эскалации на Украине привели действия Запада

Журналист NBC в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС спросил у президента России Владимира Путина про наличие северокорейских войск в зоне спецоперации, которые якобы даже видны на спутниковых снимкам. 

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Путин отметил, что «снимки вещь серьезная, если они есть — значит что-то отражают». Президент подчеркнул, что «мы в контактах с нашими друзьями из КНДР». 


Он добавил, что сегодня ратифицирован договор, где есть статья об обязанности сторон оказывать военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую. По словам Путина, в Москве никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям.


«Но отмечу, что к эскалации привели действия не России, но стран Запада, которые поддержали переворот», — заключил президент.


Ранее 24 октября Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь, говорится в документе. 

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