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Путин на заседании с генсеком Гутерришем призвал к реформам ООН
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По его словам, система управления организации не отражает существующих реалий undefined
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Путин на заседании с генсеком Гутерришем призвал к реформам ООН

По его словам, система управления организации не отражает существующих реалий

Президент России Владимир Путин заявил, что ООН призвана играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, при этом адаптация ее структуры к реалиям XXI века важна для дальнейшего эффективного функционирования. Это мнение глава государства озвучил на пленарном заседании в формате «БРИКС плюс/аутрич» в Казани в присутствии генсека организации Антониу Гутерриша. Об этом пишет РБК.

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Путин также отметил, что необходимо «расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале».


Российский лидер считает, что «давно назрело реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур». 


«Вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последние десятилетия, но это, в частности, не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития», — сказал он. 


С призывами к реформам ООН выступал и ее генеральный секретарь Гутерриш. Он отмечал, что Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудская система отражают соотношение сил 1945 года. С того времени «глобальная финансовая архитектура устарела, дисфункциональна и несправедлива», подчеркивал Гутерриш. 

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