Путин на заседании с генсеком Гутерришем призвал к реформам ООН

Путин также отметил, что необходимо «расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе тех, чьи лидеры находятся в этом зале».





Российский лидер считает, что «давно назрело реформирование ООНовских институтов развития и глобальных финансовых структур».





«Вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился за последние десятилетия, но это, в частности, не нашло адекватного отражения в системах управления Международного валютного фонда, Всемирного банка и других многосторонних банков развития», — сказал он.





С призывами к реформам ООН выступал и ее генеральный секретарь Гутерриш. Он отмечал, что Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудская система отражают соотношение сил 1945 года. С того времени «глобальная финансовая архитектура устарела, дисфункциональна и несправедлива», подчеркивал Гутерриш.