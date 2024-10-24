Новости
Новости 18+
St
«Ъ»: Действующего замминистра энергетики Мочальникова задержали по подозрению в злоупотреблениях
18+
Ранее сообщалось о задержании бывшего замминистра энергетики Яновского undefined
Новости

«Ъ»: Действующего замминистра энергетики Мочальникова задержали по подозрению в злоупотреблениях

Ранее сообщалось о задержании бывшего замминистра энергетики Яновского

Заместителя главы Минэнерго Сергея Мочальникова задержали по подозрению в злоупотреблениях. Он курирует угольную промышленность. Об этом пишут «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Мочальникову инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), пишут СМИ. Утверждается, что ему может грозить до четырех лет заключения.


Вместе с Мочальниковым задержаны еще несколько человек, их подозревают в мошенничестве. По данным «Ъ», прямой ущерб по делу составляет 500 миллионов рублей, косвенный — более 12 миллиардов рублей.


Мочальникову 49 лет. Он занимает пост замминистра энергетики с апреля 2022 года. До этой должности был директором департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.

#задержание #уголовное дело #минэнерго
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...