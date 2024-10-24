«Ъ»: Действующего замминистра энергетики Мочальникова задержали по подозрению в злоупотреблениях

Мочальникову инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), пишут СМИ. Утверждается, что ему может грозить до четырех лет заключения.





Вместе с Мочальниковым задержаны еще несколько человек, их подозревают в мошенничестве. По данным «Ъ», прямой ущерб по делу составляет 500 миллионов рублей, косвенный — более 12 миллиардов рублей.





Мочальникову 49 лет. Он занимает пост замминистра энергетики с апреля 2022 года. До этой должности был директором департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго.