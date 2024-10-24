Детский омбудсмен Ростова опровергла слухи о том, что девочек, совершивших суицид, били родители

19 октября, по версии СМИ, на улице Тельмана в Ростове-на-Дону две 14-летние девочки, взявшись за руки, покончили жизнь самоубийством. В сети писали, что в произошедшем виноваты их строгие родители: якобы одну из девочек били дома. Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не подтвердила эти сведения, несмотря на то что управление Следственного комитета по региону выяснило, что девочки интересовались группами смерти в социальных сетях. Она рассказала Daily Storm, что семьи у подростков нормальные.





«Семьи у девочек нормальные. Во всем разбираются следственные органы», — ответила она на вопрос о правдивости факта насилия родителей над детьми.





По ее словам, мотивы такого поступка подростков пока неизвестны, управление Следственного комитета по Ростовской области проводит проверку, и только по ее окончании будет решен вопрос о причине трагедии.





23 октября в СМИ прошла информация: следователи выяснили, что девочки приехали в Ростов-на-Дону из Семикаракорска. Они готовились к суициду заранее. Подростков уже похоронили — одну девочку 21 октября, а другую — на следующий день.





После изучения полицией телефонов погибших появилась версия, что, предположительно, на эту мысль подростков натолкнула игра из группы смерти «Тихий дом», которой они интересовались.





Группа проповедует философию из аниме — «тема неравенства в жизни непреодолима». Кроме того, перед смертью девочки были в одежде с символикой игры. Перед случившимся девочки записали предсмертные видеосообщения, где пели песни Аллы Пугачевой и Кати Самбуки.





Ранее в Сети писали о другой возможной причине трагедии: якобы одну из девочек били родители за любую провинность. А вторая об этом знала и просто решила поддержать подругу.







