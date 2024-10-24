Новости
Новости 18+
St
Детский омбудсмен Ростова опровергла слухи о том, что девочек, совершивших суицид, били родители
18+
Ирина Черкасова заявила Daily Storm, что семьи у погибших подростков хорошие Коллаж: Daily Storm
Новости

Детский омбудсмен Ростова опровергла слухи о том, что девочек, совершивших суицид, били родители

Ирина Черкасова заявила Daily Storm, что семьи у погибших подростков хорошие

Коллаж: Daily Storm

19 октября, по версии СМИ, на улице Тельмана в Ростове-на-Дону две 14-летние девочки, взявшись за руки, покончили жизнь самоубийством. В сети писали, что в произошедшем виноваты их строгие родители: якобы одну из девочек били дома. Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова не подтвердила эти сведения, несмотря на то что управление Следственного комитета по региону выяснило, что девочки интересовались группами смерти в социальных сетях. Она рассказала Daily Storm, что семьи у подростков нормальные.


«Семьи у девочек нормальные. Во всем разбираются следственные органы», — ответила она на вопрос о правдивости факта насилия родителей над детьми.


По ее словам, мотивы такого поступка подростков пока неизвестны, управление Следственного комитета по Ростовской области проводит проверку, и только по ее окончании будет решен вопрос о причине трагедии.


23 октября в СМИ прошла информация: следователи выяснили, что девочки приехали в Ростов-на-Дону из Семикаракорска. Они готовились к суициду заранее. Подростков уже похоронили — одну девочку 21 октября, а другую — на следующий день.


После изучения полицией телефонов погибших появилась версия, что, предположительно, на эту мысль подростков натолкнула игра из группы смерти «Тихий дом», которой они интересовались. 


Группа проповедует философию из аниме — «тема неравенства в жизни непреодолима». Кроме того, перед смертью девочки были в одежде с символикой игры. Перед случившимся девочки записали предсмертные видеосообщения, где пели песни Аллы Пугачевой и Кати Самбуки. 


Ранее в Сети писали о другой возможной причине трагедии: якобы одну из девочек били родители за любую провинность. А вторая об этом знала и просто решила поддержать подругу.



Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#подростки #чп #ростов
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...