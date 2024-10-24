В МИД России опровергли наличие тайных пунктов в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

По его словам, документ носит оборонительный характер, не направлен против третьих стран и призван снизить риски эскалации на Корейском полуострове, в том числе ядерной.





Согласно тексту ратифицированного договора, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь, говорится в документе.





Также каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участия в таких действиях.