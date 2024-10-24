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В МИД России опровергли наличие тайных пунктов в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
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Документ ранее был ратифицирован Госдумой undefined
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В МИД России опровергли наличие тайных пунктов в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Документ ранее был ратифицирован Госдумой

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не содержит тайных пунктов. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко в ходе пленарного заседания Госдумы.

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По его словам, документ носит оборонительный характер, не направлен против третьих стран и призван снизить риски эскалации на Корейском полуострове, в том числе ядерной.


Согласно тексту ратифицированного договора, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь, говорится в документе. 


Также каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участия в таких действиях.

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