Bóbr kurwa: Медведев отреагировал мемом на решение Польши закрыть генконсульство РФ в Познани

«Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран», — написал Медведев в соцсети X на английском языке.





Он привел в пример Николая Андреева, Якова Блюмкина и Вильгельма фон Мирбаха. К посту Медведев прикрепил фотографию бобра, который держит польский флаг.





22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что он отзывает согласие на работу российского генконсульства в Познани, все сотрудники будут признаны нежелательными лицами на территории Польши.





Глава польского МИДа объяснил это якобы причастностью России к диверсиям на территории республики, а именно попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве. Миссия в Познани работала с 1946 года с перерывом в 1948-1960 годах.





Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что на закрытие консульства в Познани будет дан «болезненный ответ».