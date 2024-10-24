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Bóbr kurwa: Медведев отреагировал мемом на решение Польши закрыть генконсульство РФ в Познани
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Ранее в МИД России пообещали дать на этот шаг Варшавы «болезненный ответ» undefined
Новости

Bóbr kurwa: Медведев отреагировал мемом на решение Польши закрыть генконсульство РФ в Познани

Ранее в МИД России пообещали дать на этот шаг Варшавы «болезненный ответ»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу решения Польши закрыть генеральное консульство России в Познани. Политик заявил, что «поляки нарываются на неприятности» (cruising for bruising). 

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«Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран», — написал Медведев в соцсети X на английском языке. 


Он привел в пример Николая Андреева, Якова Блюмкина и Вильгельма фон Мирбаха. К посту Медведев прикрепил фотографию бобра, который держит польский флаг.


22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что он отзывает согласие на работу российского генконсульства в Познани, все сотрудники будут признаны нежелательными лицами на территории Польши. 


Глава польского МИДа объяснил это якобы причастностью России к диверсиям на территории республики, а именно попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве. Миссия в Познани работала с 1946 года с перерывом в 1948-1960 годах.


Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что на закрытие консульства в Познани будет дан «болезненный ответ». 

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