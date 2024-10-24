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Суд приговорил напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса к 13 годам колонии строгого режима
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Ранее Александр Быданов извинился перед главой региона и назвал свой поступок неадекватным undefined
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Суд приговорил напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса к 13 годам колонии строгого режима

Ранее Александр Быданов извинился перед главой региона и назвал свой поступок неадекватным

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Александра Быданова. Мужчина в апреле этого года напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. 


На суде Быданов признался, что хотел убить Чибиса, однако удар ножом в живот не стал для главы региона смертельным. 


Ранее Быданов извинился перед потерпевшим на заседании суда и назвал свой поступок неадекватным. 


На главу Мурманской области 4 апреля напали с ножом во время его встречи с жителями. В результате покушения Чибис получил ранение в живот и был отправлен в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавшим оказался житель региона Александр Быданов.


Его задержали в день нападения. На допросе он признался, что испытывал к главе региона неприязнь, хотя и не был с ним знаком лично.

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#приговор #мурманская область #нападение #андрей чибис
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