Суд приговорил напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса к 13 годам колонии строгого режима

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Александра Быданова. Мужчина в апреле этого года напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.





На суде Быданов признался, что хотел убить Чибиса, однако удар ножом в живот не стал для главы региона смертельным.





Ранее Быданов извинился перед потерпевшим на заседании суда и назвал свой поступок неадекватным.





На главу Мурманской области 4 апреля напали с ножом во время его встречи с жителями. В результате покушения Чибис получил ранение в живот и был отправлен в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавшим оказался житель региона Александр Быданов.





Его задержали в день нападения. На допросе он признался, что испытывал к главе региона неприязнь, хотя и не был с ним знаком лично.