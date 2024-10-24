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Мосгорсуд заменил реальный на условный срок бывшей замминистра образования, осужденной по делу о хищении 50 миллионов рублей
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В марте 2024-го Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии undefined
Новости

Мосгорсуд заменил реальный на условный срок бывшей замминистра образования, осужденной по делу о хищении 50 миллионов рублей

В марте 2024-го Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии

Мосгорсуд заменил реальный на условный срок экс-замминистра просвещения Марине Раковой по делу о хищении 50 миллионов рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на суд. 


Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил Ракову к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в нескольких эпизодах мошенничества. 


Экс-чиновницу обвиняли в хищении 21,2 миллиона рублей, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» в 2019-2020 годах.


В 2020 году Ракова стала вице-президентом Сбербанка, главой дивизиона «Цифровые образовательные платформы». На этой должности она проработала до своего ареста в октябре 2021 года. Позже меру пресечения в отношении нее заменили на запрет определенных действий. 

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#ракова #мосгорсуд #условный срок
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