Мосгорсуд заменил реальный на условный срок бывшей замминистра образования, осужденной по делу о хищении 50 миллионов рублей

Мосгорсуд заменил реальный на условный срок экс-замминистра просвещения Марине Раковой по делу о хищении 50 миллионов рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на суд.





Никулинский суд Москвы 19 марта приговорил Ракову к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в нескольких эпизодах мошенничества.





Экс-чиновницу обвиняли в хищении 21,2 миллиона рублей, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование» в 2019-2020 годах.





В 2020 году Ракова стала вице-президентом Сбербанка, главой дивизиона «Цифровые образовательные платформы». На этой должности она проработала до своего ареста в октябре 2021 года. Позже меру пресечения в отношении нее заменили на запрет определенных действий.