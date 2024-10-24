В Краснодаре двое мужчин напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

По данным Shot, ночью правоохранитель остановил двух подозрительных граждан недалеко от улицы Лузана. Мужчины вступили в конфликт с полицейским. Один из них забрал его телефон и табельное оружие, в котором было примерно 10 патронов.





Подозреваемого ищут по ориентировке. Он находится в федеральном розыске. Предварительно, ему 33 года. Задержанному соучастнику 32 года. Оба они из Башкирии.





Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» пишет, что младший лейтенант ранен, его увезли в горбольницу №1. Причина нападения на сотрудника органов неизвестна.