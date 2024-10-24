Новости
Новости 18+
St
В Краснодаре двое мужчин напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие
18+
По предварительной информации, младший лейтенант ранен, одного из злоумышленников разыскивают undefined
Новости

В Краснодаре двое мужчин напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

По предварительной информации, младший лейтенант ранен, одного из злоумышленников разыскивают

Двое мужчин напали на полицейского в Краснодаре и украли табельное оружие. Одного из злоумышленников уже задержали, второго ищут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В городе объявлен план «Перехват», выезд заблокирован. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

По данным Shot, ночью правоохранитель остановил двух подозрительных граждан недалеко от улицы Лузана. Мужчины вступили в конфликт с полицейским.  Один из них забрал его телефон и табельное оружие, в котором было примерно 10 патронов. 


Подозреваемого ищут по ориентировке. Он находится в федеральном розыске. Предварительно, ему 33 года. Задержанному соучастнику 32 года. Оба они из Башкирии.


Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» пишет, что младший лейтенант ранен, его увезли в горбольницу №1. Причина нападения на сотрудника органов неизвестна.

#краснодар #нападение #полицейский
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...