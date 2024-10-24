«Начали пожирать протеже англосаксов»: Захарова сообщила, что генсека ООН Гутерриша внесли в базу «Миротворца»

«Напомню, в ту самую, которая является списком намеченных жертв или, как еще говорят, списком на уничтожение (hit list)», — уточнила Захарова.





Она добавила, что «англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже».





Захарова также напомнила, что «Гутерриш — португалец по месту прописки, свято преданный заветам НАТО».





23 октября генсек ООН посетил Казань, где принял участие в саммите БРИКС. Как сообщали в Кремле, Гутерриш намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они планируют обсудить темы работы всемирной организации, а также обменяться мнениями касательно ситуаций на Ближнем Востоке и Украине.