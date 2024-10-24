Новости
Новости 18+
St
Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР
18+
Согласно документу, стороны должны будут оказывать друг другу военную и иную помощь в случае необходимости undefined
Новости

Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР

Согласно документу, стороны должны будут оказывать друг другу военную и иную помощь в случае необходимости

Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь, говорится в документе. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Согласно договору, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участия в таких действиях.


Также стратегическое партнерство включает в себя сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, туризма. Россия и Северная Корея укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.


Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня. Президент России Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 14 октября.

#госдума #сотрудничество #кндр #ратификация договора
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...