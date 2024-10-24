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«112»: в Москве задержан экс-замминистра энергетики России Яновский
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Он занимал высокий пост в министерстве больше 20 лет undefined
Новости

«112»: в Москве задержан экс-замминистра энергетики России Яновский

Он занимал высокий пост в министерстве больше 20 лет

Силовики задержали экс-заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского. Против него свидетельствовали фигуранты одного из уголовных дел. Об этом сообщает Telegram-канал «112». 

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Отмечается, что людей, которые дали показания против Яновского, задержали этим летом. Сейчас допрашивают и самого бывшего чиновника. 


Яновский занимал пост заместителя министра энергетики с 1998-го по 2021 год. Затем перешел работать в администрацию президента России. Там он курировал вопросы экологической безопасности и топливно-энергетического комплекса.


Яновский — доктор экономических (1996), а также кандидат технических наук (1987).

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