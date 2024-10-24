«112»: в Москве задержан экс-замминистра энергетики России Яновский

Отмечается, что людей, которые дали показания против Яновского, задержали этим летом. Сейчас допрашивают и самого бывшего чиновника.





Яновский занимал пост заместителя министра энергетики с 1998-го по 2021 год. Затем перешел работать в администрацию президента России. Там он курировал вопросы экологической безопасности и топливно-энергетического комплекса.





Яновский — доктор экономических (1996), а также кандидат технических наук (1987).