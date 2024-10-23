Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

«Что нарастили-то? В атомной энергетике строятся новые мощности, вводятся в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом», — сказал Володин.





Он подчеркнул, что после проведенных изменений энергосистема разделилась на множество компаний, некоторые из них стали частными.





«А потом всё это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил политик.





Чубайс покинул пост главы «Роснано» в декабре 2020 года. Затем он занял должность спецпредставителя президента России. В марте 2022 года Bloomberg сообщил, что Чубайс ушел в отставку и уехал из страны.





12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс удрал из России и прячется. Также глава государства рассказал, что ему показали фотографии политика, на которых тот находится за рубежом, «где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то».





Путин задался вопросом: зачем Чубайс это делает и почему «удрал». Президент предположил, что отъезд политика может быть связан в том числе с тем, что в государственной корпорации, которую Анатолий Чубайс возглавлял долгие годы, возникла «огромная финансовая дыра».





По мнению Путина, экс-глава «Роснано» может опасаться возникновения «каких-то уголовных дел», «поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение».