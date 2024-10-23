В Анкаре произошел теракт со стрельбой и взрывами

Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş. Сообщается, что там производят беспилотники Anka и модернизируют истребители F-16.
После взрыва последовала стрельба, сообщают местные СМИ. Известно, что преступники подъехали к зданию на такси. Haber7 со ссылкой на очевидцев пишет, что здание предприятия атаковал террорист-смертник.
Сообщается также, что боевики могли взять заложников, но эта информация пока официально не подтверждена.
На месте ЧП находятся силы безопасности, а также пожарные команды и медики. По данным РИА Новости, российское посольство не получало информации о пострадавших в результате теракта россиянах.
Министр внутренних дел Турции назвал взрыв у здания компании Tusas в Анкаре терактом. Али Ерликая проинформировал, что есть погибшие и пострадавшие. Число жертв сначала не уточнялось.
CNN Türk позже опубликовал фото тройки террористов, напавших на офис. По данным СМИ, среди боевиков есть женщина. Из трех нападавших двоих смогли ликвидировать, третий еще жив и удерживает заложников, пишет издание. Стало также известно, что погибли как минимум три человека. Все они — охранники.
Предварительно, теракт могла устроить запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. Генпрокуратура начала расследование по факту произошедшего.
Собеседница Daily Storm из числа русскоязычных жителей Анкары рассказала, что после теракта у здания корпорации TUSAŞ в Турции отключили социальные сети.
«В Турции отключили соцсети сейчас. На VPN сидим. Прямо недавно отключили. Чтобы, видимо, не распространять панику в Сети. Только WhatsApp работает», — поделилась девушка.
При этом другой наш собеседник утверждает, что сама обстановка в столице спокойная: паники нет, власти не запрещают людям выходить на улицу.
«Ситуация хорошая. Есть проблемы, о которых вы, возможно, слышали в новостях», — уточнил он.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС сообщил, что в результате теракта в Анкаре четыре человека погибли. Еще 14 пострадали.