В Анкаре произошел теракт со стрельбой и взрывами

Собеседница Daily Storm из числа русскоязычных жителей Анкары рассказала, что после теракта у здания корпорации TUSAŞ в Турции отключили социальные сети.





«В Турции отключили соцсети сейчас. На VPN сидим. Прямо недавно отключили. Чтобы, видимо, не распространять панику в Сети. Только WhatsApp работает», — поделилась девушка.





При этом другой наш собеседник утверждает, что сама обстановка в столице спокойная: паники нет, власти не запрещают людям выходить на улицу.





«Ситуация хорошая. Есть проблемы, о которых вы, возможно, слышали в новостях», — уточнил он.





Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС сообщил, что в результате теракта в Анкаре четыре человека погибли. Еще 14 пострадали.