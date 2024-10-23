«Да, Оля, пойду на выборы президента»: Лукашенко в интервью со Скабеевой подтвердил желание баллотироваться на новый срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой, что собирается участвовать в выборах главы государства в 2025 году.





Журналистка телеканала «Россия 1» опубликовала фото с Лукашенко в своем Telegram-канале. Скабеева пошутила, что это «она приложила руку» к решению белорусского президента.





«Да, Оля, пойду на выборы президента», — сказал Лукашенко.

На что Скабеева заявила: «Мы вас поддержим». Не уточнив, кого она имела в виду.





«Тогда точно пойду!» — добавил белорусский лидер.





Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ЦИК страны. Там уточнили, что «соответствующее решение принято сегодня депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь».





Действующий глава государства Александр Лукашенко ранее заявлял, что собирается участвовать в выборах. Сейчас он занимает пост президента шестой раз.