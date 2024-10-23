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«Да, Оля, пойду на выборы президента»: Лукашенко в интервью со Скабеевой подтвердил желание баллотироваться на новый срок
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Ранее ЦИК страны сообщил о запланированных на январь 2025-го выборах undefined
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«Да, Оля, пойду на выборы президента»: Лукашенко в интервью со Скабеевой подтвердил желание баллотироваться на новый срок

Ранее ЦИК страны сообщил о запланированных на январь 2025-го выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой, что собирается участвовать в выборах главы государства в 2025 году.


Журналистка телеканала «Россия 1» опубликовала фото с Лукашенко в своем Telegram-канале. Скабеева пошутила, что это «она приложила руку» к решению белорусского президента. 


«Да, Оля, пойду на выборы президента», — сказал Лукашенко.

 

На что Скабеева заявила: «Мы вас поддержим». Не уточнив, кого она имела в виду. 


«Тогда точно пойду!» — добавил белорусский лидер.


Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ЦИК страны. Там уточнили, что «соответствующее решение принято сегодня депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь».


Действующий глава государства Александр Лукашенко ранее заявлял, что собирается участвовать в выборах. Сейчас он занимает пост президента шестой раз. 

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#выборы #белоруссия #александр лукашенко #скабеева
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