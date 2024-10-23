Эрдоган сообщил о четырех жертвах теракта в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС сообщил, что в результате теракта в Анкаре четыре человека погибли. Еще 14 пострадали.





Эрдоган поблагодарил Путина за соболезнования, которые выразил российский президент.





23 октября у входа на территорию аэрокосмической компании TUSAŞ прозвучал взрыв. После этого последовала стрельба. Известно, что преступники подъехали к зданию на такси. Сообщалось также, что боевики могли взять заложников.





CNN Türk позже опубликовал фото трех террористов, напавших на офис. По данным СМИ, среди боевиков есть женщина. Из трех нападавших двоих смогли ликвидировать, третий еще жив и удерживает заложников, пишет издание.





Предварительно, теракт могла устроить запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. Генпрокуратура начала расследование по факту произошедшего.