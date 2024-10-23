Жительница Анкары рассказала, что после теракта в Турции отключили социальные сети

Собеседница Daily Storm из числа русскоязычных жителей Анкары рассказала, что после теракта у здания корпорации TUSAŞ в Турции отключили социальные сети.





«В Турции отключили соцсети сейчас. На VPN сидим. Прямо недавно отключили. Чтобы, видимо, не распространять панику в Сети. Только WhatsApp работает», — поделилась девушка.





При этом другой наш собеседник утверждает, что сама обстановка в столице спокойная: паники нет, власти не запрещают людям выходить на улицу.





«Ситуация хорошая. Есть проблемы, о которых вы, возможно, слышали в новостях», — уточнил он.





23 октября СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в Анкаре рядом с турецкой аэрокосмической компанией TUSAŞ. В результате инцидента погибли несколько человек, есть раненые, заявил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсетях. Он назвал произошедшее террористической атакой.





Российское посольство заявило РИА Новости, что не получало информации о пострадавших в результате теракта россиянах.