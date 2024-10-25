ТАСС: На Гуфа завели уголовное дело о грабеже группой лиц с применением насилия

Подмосковная полиция возбудила в отношении рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Рэперу грозит до семи лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Долматова и еще одного фигуранта уголовного дела, уточнил собеседник агентства.





Адвокат Гуфа Сергей Жорин заявил, что с его подзащитным идут следственные действия, однако подробностей не привел.





Сообщения о задержании Долматова за драку в подмосковной Апрелевке появились утром 23 октября. Telegram-каналы отмечали, что рэпер приставал к девушке, которая затем обратилась за помощью к своему брату. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку. Однако защита исполнителя опровергла эту версию событий.





По информации газеты «Известия», конфликт между музыкантом и пострадавшим произошел из-за того, что Гуф отказался оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором отдыхал. Отмечается, что пострадавший был братом директора комплекса.