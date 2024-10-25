«Не слышал»: директор Гуфа прокомментировал новость о том, что рэперу грозит до 7 лет колонии по делу о грабеже

Против рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) возбудили уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия, написал ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Концертный директор артиста Эдгар Кеосаян заявил Daily Storm, что не видел такие сообщения.





«Не читал [эту новость]. Не слышал ничего [про уголовное дело о грабеже]. Я не знаю, как он [Гуф] себя сейчас чувствует», — сказал представитель артиста. Он добавил, что комментировать подробности инцидента с участием рэпера у него нет желания.





Адвокат Гуфа Сергей Жорин на звонки Daily Storm пока не ответил. Ранее он отказывался комментировать эту историю с подзащитным и отмечал, что с участием рэпера проводятся следственные действия. По этому делу был задержан еще один фигурант, но его имя не уточняется. Следствие будет просить суд арестовать их обоих, передает РЕН ТВ.





Алексея Долматова задержали 23 октября после драки в банном комплексе в Апрелевке. Telegram-каналы писали, что рэпер отказался платить, а потом устроил дебош, поскольку один из сотрудников начал снимать его на телефон.





По данным Shot, артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон. Отмечалось, что пострадавший был не при исполнении и не представился по форме. Он в результате написал заявление на Долматова. Также на музыканта был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.





На следующий день после инцидента в бане, 24 октября, Гуф разместил видео, где извинился за свой поступок перед сотрудниками банного комплекса, правоохранителями, представителями СМИ и родителями. Артист пообещал «постараться больше не косячить» и не «исполнять».