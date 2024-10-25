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FATF не стала включать Россию в «черный список»
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При этом организация продлила приостановку членства РФ undefined
Новости

FATF не стала включать Россию в «черный список»

При этом организация продлила приостановку членства РФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в свой черный список, следует из заявления организации по итогам пленарной сессии, прошедшей в Париже с 23 по 25 октября.

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Черный список FATF, в который попадают страны со стратегическими недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов, не был расширен, пишет «Ъ». В нем по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма.

В заявлении уточняется, что решение о приостановке членства России в FATF, принятое 24 февраля 2023 года, остается в силе. 

Издание Politico 16 октября сообщало, что Украина в апреле 2022 года попросила FATF включить Россию в черный список. После этого Киев предоставлял доказательства, понижающие рейтинг страны. Тогда в организации отказались комментировать возможность включения России в штрафной список.

#рф #отмывание денег #черный список
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