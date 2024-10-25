На трассе в Тверской области столкнулись грузовик и бензовоз

В Тверской области на трассе М-11 «Нева» столкнулись грузовик и бензовоз, в результате чего обе машины загорелись, сообщили в МЧС России.





Уточняется, что ДТП произошло вблизи деревни Заболотье на 272 километре трассы. В аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками. Позже в МЧС сообщили о ликвидации возгорания. Огонь тушили 28 специалистов и семь единиц техники.





В региональном МВД добавили, что в ДТП попали грузовой автомобиль Scania и Volvo. По данным ведомства, водитель Scania не справился с управлением и наехал на стоящий Volvo. Затем он врезался в железобетонное ограждение, после чего Scania загорелся. В МДВ уточнили, что пострадали оба водителя.





Движение по трассе «Нева» перекрыто, заявили в МЧС. Для водителей организован съезд на трассу М-10 в районе 258-го километра этой дороги.