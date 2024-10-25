Настоятель храма в Коркино призвал все общественные силы подключиться к разрешению беспорядков после убийства женщины-таксистки в городе

Настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла в Коркино протоиерей Игорь Шестаков призвал все общественные силы подключиться к разрешению беспорядков после убийства женщины-таксистки в городе. Священнослужитель подчеркнул, что проблему нельзя замалчивать ни в коем случае.





Протоиерей рассказал, что сейчас находится в командировке в зоне проведения специальной военной операции. Он планирует подключиться к разрешению ситуации в Коркино, когда вернется в город.





Daily Storm спросил у настоятеля, говорили ли ранее прихожане храма о конфликтах с цыганами.





«Конечно, безусловно, глупо отрицать. Проблема родилась не сегодня <...> И не могу не сказать, что об этом [конфликты с цыганами] говорили все в голос! Безусловно, для меня, как для настоятеля храма, как для священнослужителя, произошедшее является тревожным фактором. Я очень обеспокоен этим!» — сказал Шестаков.





«Полагаю, что эту проблему нам надо решать всем обществом. Не замалчивать ни в коем случае! Подключиться надо всем общественным силам. И говорить об этом следует, и решать это нужно», — подчеркнул он.





Ранее 25 октября депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов рассказал Daily Storm: местные жители жаловались «на беспредел со стороны цыган в Коркино на протяжении долгого времени». При этом, по его информации, местные власти и правоохранители не приняли должных профилактических мер.





Следователи сообщили, что 23 октября в городе Коркино в Челябинской области между 40-летней женщиной-водителем такси и клиентом произошел конфликт. Молодой человек ударил женщину ножом, она умерла от ранений. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего юношу.





В соцсетях опубликовали ориентировку на подозреваемых в нападении на таксистку. Местные жители посчитали нападавших цыганами, проживающими в Коркино, и устроили возле их дома стихийный митинг. Более 150 человек вышли на улицы, подожгли машины и повредили дома представителей диаспоры.