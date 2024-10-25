Депутат Госдумы Бурматов: Проблемы с цыганами в Коркино были давно, но местные чиновники не замечали этого

Местные власти закрывали глаза на проблему с цыганами в Коркино, где накануне, 24 октября, начались массовые беспорядки из-за убийства женщины-таксиста. Об этом заявил Daily Storm депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов. По словам парламентария, на приеме граждан коркинцы жаловались, что цыгане ведут себя вызывающе и местные не чувствуют себя в полной мере защищенными.





«Этот инцидент — просто, на мой взгляд, отсутствие реакции со стороны областных властей на те проблемы, которые очень давно в Коркино. Я сейчас нахожусь в Челябинской области, и люди приезжают на прием, пишут в соцсетях обращения, что они уже жаловались на беспредел со стороны цыган в Коркино на протяжении долгого времени. Но реакции со стороны региональной власти не было никакой. Причем я знаю, что в Коркино приезжали из областной администрации. Но они там пофотографировали и уехали», — утверждает Бурматов.





Профилактических мер принято не было, пока не случилась эта трагедия, говорит депутат. «Здесь нет вопросов к правоохранителям, потому что они отреагировали, когда это [убийство и беспорядки] произошло. Но а где превентивные меры?» — задался вопросом он.





Бурматов уточнил, что местные жаловались ему на нарушения цыганами общественного порядка, на несоблюдение общепринятых правил и норм жизни и сосуществования. «Люди, после того как случились беспорядки, едут и спрашивают: «А нам вообще из домов-то можно выходить? Насколько нам сейчас там безопасно?» Это больше такая эмоциональная история. Понятно, что делаем все, чтобы успокоить в Коркино ситуацию. Раз чиновники не выполняли свою работу, сейчас приходится силовикам вмешиваться. Но убитую женщину уже ведь не вернешь... Трагедия-то уже случилась. Двое детей остались без матери. За это кто понесет ответственность из наших должностных лиц?» — добавил депутат.





Парламентарий от региона также рассказал, что в Коркино существует целый цыганский район. Бурматов отметил, что не может утверждать, будто диаспора держит в страхе местных.





«Но после трагедии с женщиной-таксистом, конечно, все жители встревожены и не чувствуют себя защищенными. Они задают вопросы, почему раньше не принимались меры. Хотя и выезды были представителей региональной власти на территорию, и от людей поступали тревожные сигналы. С теми, кто совершил преступление, занимаются силовики на федеральном уровне. А здесь получается, что региональные власти самоустраняются от всех инцидентов, связанных с миграционной и этнической преступностью. Их это не касается. Ну а что — мы будем дальше следующей трагедии ждать?» — заключил Бурматов.





Беспорядки в Коркино начались после убийства 40-летней женщины. По информации СК, между водителем такси и клиентом произошел конфликт. В ходе него молодой человек нанес женщине удары ножом, от которых она скончалась. По подозрению в убийстве задержан 17-летний житель Коркино.





Накануне вечером на улицы города под Челябинском вышли около 150 человек, требующих наказания виновных. Горожане окружили дом, где, предположительно, проживали подозреваемые в убийстве представители диаспоры, и стали закидывать его камнями. Также протестующие переворачивали и жгли машины, которые считали принадлежавшими цыганам.





В ответ из одного дома прозвучали выстрелы. Были ранены два человека. Они в больнице. Стрелок скрылся, но позднее был задержан. Он оказался главой цыганской диаспоры, сообщает РИА Новости. По данным местных СМИ, всего по делу о беспорядках в Коркино были задержаны 43 горожан — после составления протоколов людей отпустили по домам.





После инцидента чиновники и силовики провели 25 октября в администрации округа прием граждан. На встрече с жителями Коркино глава Главного управления МВД по Челябинской области генерал Сергей Космачев сообщил о том, что 25 октября местный начальник полиции отстранен от должности и в отношении него назначена служебная проверка. Люди встретили эту новость аплодисментами.





По данным 74.ru, участники встречи пожаловались, что «цыгане живут не по законам России, а администрация игнорирует это и ситуацию довели до предела». По утверждению жителей, полиция и местные власти якобы боятся связываться с диаспорой.





Уголовные дела об убийстве и покушении на убийство представителями цыганской диаспоры в Коркино передадут в Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Это сделано «для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования», заявили в пресс-службе СКР.