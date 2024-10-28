В СПЧ рассказали, как решить проблему нехватки сотрудников в российских колониях и СИЗО

В российских колониях и СИЗО не хватает сотрудников ФСИН из-за невысоких зарплат, заявил Daily Storm член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников. По его мнению, для решения проблемы нужно мотивировать людей деньгами либо предоставлением им жилья. Он считает, что из-за нехватки работников в полной мере не может быть обеспечена охрана учреждения пенитенциарной системы и оперативная работа.





«Какие-то дальние колонии сейчас периодически закрываются. За счет сэкономленных денег можно было бы действительно повысить заработную плату. Таким образом мы сможем людей, которые работают в этих учреждениях, больше мотивировать и привлечь новых сотрудников», — заявил Мельников.





Он отметил, что в колонии в Липецке (откуда недавно сбежали шесть заключенных) уровень недоукомплектованности сотрудниками в лучшем случае составляет около 20%. В системе ФСИН больше всего не хватает охранников, добавил он.





По словам Мельникова, для решения проблемы можно было бы привлекать людей какими-то жилищными программами, выделять временное жилье: «Его предоставляют, но очень малому количеству. В Москве, насколько я знаю, одно общежитие есть, а остальным (кому мест не хватает) могут компенсировать аренду. Но в размере 15 тысяч (если один ребенок в семье) и 18 900 (если трое детей). Для того чтобы в Москве снимать хотя бы однушку — это несерьезная сумма».





Зарплата сотрудников колоний и СИЗО разнится в зависимости от региона, пояснил Мельников. Он рассказал, что средняя заработная плата персонала, непосредственно взаимодействующего со спецконтингентом, в колонии в Липецкой области полтора года назад составляла около 25-30 тысяч рублей. «И ФСИН в этом году признала на коллегии, что действительно проблема с зарплатами есть, и Министерство юстиции подтверждает это», — заключил член СПЧ.





Ранее шесть выходцев из Средней Азии сбежали из колонии общего режима №2 в Липецкой области через подкоп. Его обнаружили 26 октября при обходе территории. Осужденные планировали побег более шести месяцев. Они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. Он выходил за забор колонии.





Пятерых беглецов силовикам уже удалось задержать в Тамбовской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Поиски шестого продолжаются.





Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, допущенной сотрудниками колонии. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. В УФСИН по Липецкой области заявили, что сейчас проводят служебную проверку для выяснения деталей побега. В ведомстве подчеркнули, что виновные в ЧП будут наказаны. Против мужчин также завели дело. За побег по статье 313 УК предусмотрено наказание до пяти лет заключения.





В середине августа из колонии-поселения №8 в Ростовской области также сбежал осужденный. Мужчина не вернулся на территорию колонии из продуктового магазина. Он был осужден на два года за кражу. Через две недели заключенного поймали.