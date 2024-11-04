Закидали грязью, а рейтинг поднимется? Что будет с королем и правительством Испании после наводнения — рассказывает политолог

Константин Калачев добавляет, что монархия — это только надстройка, и такой акт недовольства граждан не означает, что завтра испанцы станут республиканцами и потребуют свержения короля.





«Монархии в Испании если что-то и грозит, то только в результате проблем, собственно, двора [королевского]. Условно говоря, имиджевые проблемы королевская семья может создать себе сама. А то, что грязью закидали, — я думаю, что очень многие в Испании только посочувствуют и скажут: «А король-то тут причем? Его-то за что?» Вот премьер-министра, губернатора провинции — да, мэра города — наверное, но короля-то за что?» — считает глава «Политической экспертной группы».





По последним данным, в результате одного из сильнейших в истории Испании наводнений в провинции Валенсия погибли 217 человек. Из них почти треть именно в Пайпорте, при этом число жертв может возрасти, добавляет эксперт.





«Недовольство, очевидно, обоснованное, потому что люди оставлены без электричества, водоснабжения, есть проблемы с продовольствием», — замечает Калачев.





«Власти, конечно, стараются — это понятно! И сейчас там мобилизовали военных и полицейских, силовые структуры. Но спасательная операция была организована недостаточно хорошо и эффективно, мер поддержки явно недостаточно. И если кто пострадает, так это правительство и региональные власти», — допускает эксперт.





Премьер-министр Педро Санчес представляет Испанскую социалистическую рабочую партию. Удары по нему — это удары по левым, по Испанской социалистической рабочей партии, продолжает Калачев. На политической жизни страны это, безусловно, отразится: оппозиция не замедлит воспользоваться ситуацией, убежден политолог.





Как пишут местные СМИ, жители Пайпорты возмутились, что военные прибыли в регион только перед визитом короля, чтобы расчистить улицы от последствий наводнения. Люди начали освистывать процессию монарха, выкрикивать оскорбления, бросать в короля грязь и камни, а премьера Испании Санчеса ударили палкой.





Филипп VI призвал понять злость и отчаяние пострадавших от наводнений, но прервал свой визит в Валенсию.





В конце октября на Испанию обрушился шторм «Дана». Всего за день выпала двухмесячная норма осадков, в провинции Валенсия начались сильные наводнения. По последним данным, число погибших достигло 217, еще почти две тысячи граждан пропали без вести.