Закидали грязью, а рейтинг поднимется? Что будет с королем и правительством Испании после наводнения — рассказывает политолог

Короля Испании Филиппа VI и королеву Летисию 3 ноября забросала грязью толпа в населенном пункте Пайпорта в Валенсии. Обозленные из-за наводнений граждане назвали королевскую чету убийцами. Монарх прервал поездку в районы, наиболее пострадавшие от потопов. Но рейтинг короля не пострадает, а даже может подняться, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, ярость толпы была направлена в первую очередь на чиновников, а монарху досталось не по делу.
Граждане набросились не только на короля с королевой, но и на сопровождавших их премьера Испании Педро Санчеса и главу кабмина Валенсии Карлоса Масона, обращает Константин Калачев.
Ярость толпы была направлена не на короля, а на премьера и региональные власти, подчеркивается в местных СМИ. Именно от Санчеса и Масона ждали предупреждения, а король — фигура символическая и уж точно не должен предупреждать граждан Валенсии о предстоящем наводнении, объясняет Калачев.
«Оскорбления были в адрес сопровождавших короля чиновников, а не собственно короля. Так что я думаю, что рейтинг короля не пострадает. Даже, может быть, наоборот, вырастет! То есть досталось ему не по делу, но он проявил характер, стойкость, получил порцию грязи», — считает политолог.
Константин Калачев добавляет, что монархия — это только надстройка, и такой акт недовольства граждан не означает, что завтра испанцы станут республиканцами и потребуют свержения короля.
«Монархии в Испании если что-то и грозит, то только в результате проблем, собственно, двора [королевского]. Условно говоря, имиджевые проблемы королевская семья может создать себе сама. А то, что грязью закидали, — я думаю, что очень многие в Испании только посочувствуют и скажут: «А король-то тут причем? Его-то за что?» Вот премьер-министра, губернатора провинции — да, мэра города — наверное, но короля-то за что?» — считает глава «Политической экспертной группы».
По последним данным, в результате одного из сильнейших в истории Испании наводнений в провинции Валенсия погибли 217 человек. Из них почти треть именно в Пайпорте, при этом число жертв может возрасти, добавляет эксперт.
«Недовольство, очевидно, обоснованное, потому что люди оставлены без электричества, водоснабжения, есть проблемы с продовольствием», — замечает Калачев.
«Власти, конечно, стараются — это понятно! И сейчас там мобилизовали военных и полицейских, силовые структуры. Но спасательная операция была организована недостаточно хорошо и эффективно, мер поддержки явно недостаточно. И если кто пострадает, так это правительство и региональные власти», — допускает эксперт.
Премьер-министр Педро Санчес представляет Испанскую социалистическую рабочую партию. Удары по нему — это удары по левым, по Испанской социалистической рабочей партии, продолжает Калачев. На политической жизни страны это, безусловно, отразится: оппозиция не замедлит воспользоваться ситуацией, убежден политолог.
Как пишут местные СМИ, жители Пайпорты возмутились, что военные прибыли в регион только перед визитом короля, чтобы расчистить улицы от последствий наводнения. Люди начали освистывать процессию монарха, выкрикивать оскорбления, бросать в короля грязь и камни, а премьера Испании Санчеса ударили палкой.
Филипп VI призвал понять злость и отчаяние пострадавших от наводнений, но прервал свой визит в Валенсию.
В конце октября на Испанию обрушился шторм «Дана». Всего за день выпала двухмесячная норма осадков, в провинции Валенсия начались сильные наводнения. По последним данным, число погибших достигло 217, еще почти две тысячи граждан пропали без вести.