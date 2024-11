Познер рассказал, что думает о Трампе, Харрис и выборах в США

Бывший американский лидер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Он набрал голоса минимум 270 выборщиков, свидетельствуют подсчеты The New York Times и Reuters. Телеведущий Владимир Познер, имеющий в том числе гражданство США, в беседе с Daily Storm признался, что не удивлен результатам выборов. Сам же журналист решил не идти на избирательный участок, поскольку ему несимпатичны оба кандидата. Их Познер назвал «бедой для Америки».





«Это было довольно очевидно. Ничего удивительного в победе Трампа нет. Во-первых, потому что Америка не готова к тому, чтобы избрать женщину. Тем более черную. Во-вторых, сама Камала Харрис вступила в эту гонку довольно поздно в связи с тем, что Байден отказался [участвовать в выборах]. Поэтому удивляться этой победе [Трампа] не приходится. И масштаб ее очень большой. Что тоже не очень удивительно», — сказал телеведущий.





Он обратил внимание, что теперь республиканцы имеют большинство в сенате впервые за четыре года, поэтому Трамп сможет назначить правительство такое, какое хочет: «Потому что членов правительства должен утверждать сенат, а там большинство — республиканцы. А в палате представителей, вероятно, они сохранят свое преимущество. Это значит, что финансовые вопросы тоже будут решаться республиканцами. Ну и Верховный суд, который, по сути дела, был назначен Трампом, когда он был во время своего первого срока. Когда умерли некоторые члены — и он назначил своих. Таким образом, система, которая существует в Америке, построенная, чтобы не могла одна нить власти делать что хочет и ее всегда может остановить другая, и президент — на сегодняшний день это уже, похоже, что не так»





По словам Познера, он всегда принимал участие в выборах американского президента. Но нынешняя избирательная кампания оказалась исключением. «В этот раз не голосовал. Потому что мне оба кандидата страшно не нравятся. И я считаю, что это просто беда для Америки. Но что поделаешь...» — пояснил собеседник.





Он добавил, что помнит заявления Трампа о готовности за 24 часа решить российско-украинский конфликт, но относится к таким словам спокойно. «Я вообще не верю ни во что и никому. Это не мое дело — верить. А время покажет. Что ж, посмотрим», — заключил Познер.





Согласно предварительным итогам голосования, Дональд Трамп набирает голоса или 277 (по данным The New York Times), или 279 выборщиков (по данным Reuters) при 270, которые необходимы для победы. У Камалы Харрис 219 голосов выборщиков (по данным Reuters) либо 224 (по данным The New York Times).





Известно, что 17 декабря пройдет голосование коллегии выборщиков. 6 января Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января. Вице-президентом США будет сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.





Дональд Трамп оказался вторым в истории США бывшим лидером, у которого получилось вернуться в Белый дом после поражения на предыдущих выборах. Единственный предшественник Трампа в этом плане — демократ Гровер Кливленд. Не сумев переизбираться на второй срок в 1888 году, Кливленд вновь баллотировался в 1892 году и победил.





Кроме того, в день инаугурации Трамп станет самым возрастным политиком, когда-либо вступавшим в должность президента США. 14 июня Трампу исполнилось 78 лет. 20 января 2025 года политик будет на пять месяцев старше, чем Джо Байден, когда тот стал главой Белого дома четырьмя годами ранее. К завершению второго президентского срока, в начале 2029-го, Трампу стукнет 82 года — это больше, чем Байдену в настоящее время.