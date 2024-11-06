«Время Кеннеди прошло». Почему кланы исчезают из американской политики

Кланы экс-президентов США потеряли свое влияние. По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, сейчас олигархи финансируют политиков, а они отрабатывают вложения. Яркий пример — провалившаяся попытка племянника Джона Кеннеди баллотироваться на выборы президента США в 2024 году.





«Когда тот или иной человек идет во власть, он пытается заручиться поддержкой финансовых доноров. По сути, любой американский политик отражает интересы не простых граждан, а инвесторов», — объяснил Блохин, как олигархи влияют на кандидатов в президенты США.





Американист предполагает, что среди спонсоров демократов есть финансист Джордж Сорос и медиамагнат Марк Цукерберг. Донорами республиканцев Блохин считает братьев-предпринимателей Кохов и инженера Илона Маска. Есть и те, кто сохраняют нейтралитет, пока на арену не выйдет победитель. Блохин считает, что такой позиции на этих выборах придерживался Джефф Безос, основатель Amazon.





«Самым богатым президентом США является Трамп. Но что его состояние по сравнению с Маском? Вообще ничто!» — поделился он мнением с Daily Storm.





К слову, сейчас основателя SpaceX называют одним из богатейших людей мира. На момент написания статьи он находится на первом месте в рейтинге миллиардеров Forbes. Состояние предпринимателя оценивается в 282,7 миллиарда долларов. Дональд Трамп занял 480-е место с 6,5 миллиарда долларов.





Эксперт отмечает, что сейчас мы можем видеть, насколько сильно ослабло влияние кланов. В последних выборах президента США планировал участвовать Роберт Кеннеди — младший. В августе 2024 года он объявил, что приостановил свою кампанию и поддержал кандидата от республиканцев.





«Время Кеннеди прошло. Раньше они один за другим крутились в американской политике. Сегодня же их клан представлен только одним кандидатом, который занял протрамповскую позицию», — считает американист Блохин.





6 ноября американские СМИ опубликовали подсчеты итогов выборов президента США. По данным The New York Times, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил. Он получил 277 голосов выборщиков. Трамп станет 47-м президентом США.