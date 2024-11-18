Генерал Соболев — об ударах дальнобойными ракетами по России: Риски начала третьей мировой возрастают

Риск начала третьей мировой увеличивается из-за решения президента США Джо Байдена позволить Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он назвал решение Байдена, покидающего Белый дом, глупым.





«Особого отражения на ходе СВО это не найдет. Но президент России сказал, что они [американцы] разрешают это делать сами себе. Украинцы не допущены к высокоточным ракетам дальнего радиуса действия. Не обучены. Этим только будет [заниматься] американский контингент. Соответственно, будет адекватный, зеркальный ответ со стороны России. Даже Илон Маск ранее сказал, что не стоит США этого делать», — заявил Daily Storm Соболев.





Но Байден разрешил якобы наносить удары ATACMS только по Курской области, заметил генерал. «Хотя какая разница, какая это область: Курская, Белгородская, Брянская или Московская? Разницы нет. Думаю, ответ будет серьезным, если такой удар нанесут. Риски третьей мировой войны, конечно, возрастают. Макрон, по-моему, первым сказал о готовности воевать с Россией в составе блока НАТО», — добавил парламентарий.





Он напомнил, что НАТО развертывает базы на территории Польши, Финляндии, Прибалтики. «Они готовятся к войне, и риски такого сценария возрастают, — полагает Соболев. — Нам в этом плане нужно укреплять свои Вооруженные силы, в том числе и ядерную составляющую».





Депутат также обратил внимание, что Байден разрешил бить ATACMS по РФ при уходе со своего поста. «Он решил поставить точку в истории. Хотя, думаю, это было неумно с его стороны», — заключил генерал.





По информации источников The New York Times, разрешение Украине бить дальнобойным оружием по территориям РФ принято в связи с данными США, согласно которым Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР. Киев собирается нанести первые удары американским оружием в ближайшие дни, утверждает Reuters.





Кроме того, Великобритания и Франция вслед за Штатами разрешили Украине бить дальнобойным оружием по России. Киев также сможет использовать ракеты Storm Shadow, пишет газета Le Figaro.





Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто позволил Украине бить дальнобойным оружием. По словам сына избранного американского лидера, военно-промышленный комплекс США хочет, чтобы третья мировая война началась до того, как у республиканца «появится шанс установить мир и спасти жизни людей».





Президент России Владимир Путин заявил в сентябре, что применение западного дальнобойного оружия по РФ будет означать, что союзники Украины воюют с Москвой. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — предупреждал Путин.





Также он назвал удары Украины по России западным оружием «близкими к агрессии». Путин при этом не исключил, что Москва в таком случае будет поставлять оружие в другие регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружение.