Раввин Довид Карпов сравнил Международный уголовный суд с Содомом и Гоморрой

Международный уголовный суд (МУС) 21 ноября заподозрил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в «преступлениях против человечности и военных преступлениях». В прошлом году суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Глава синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в московском районе Отрадное Довид Карпов сравнил МУС с Содомом и Гоморрой. Он пояснил, что жители этих библейских городов перевернули все законы.





«Могу сказать свое частное мнение: Международный уголовный суд сам себя дискредитировал, когда выдал ордер на арест президента России. А ордер на арест Нетаньяху — это продолжение той же самой линии», — предположил в беседе с Daily Storm Довид Карпов.





Раввин добавил, что недавно в еврейских общинах по всему миру читали главу книги Берешит (в русской традиции — «Бытие»), где говорится про Содом и Гоморру. Это библейские города, уничтоженные Богом за грехи их жителей.





Он пояснил: в рамках еврейской традиции считается, что главный грех жителей этих городов заключался в переворачивании всех законов.





«Все их законы действовали наоборот. Например, если человек ограбил другого, то наказать нужно было не вора, а того, кого ограбили. Сейчас нам трудно представить, что эти законы могут быть, но считается, что там извратили саму идею законности и правопорядка», — рассказал глава синагоги «Даркей Шалом».





Согласно еврейской традиции, одна из общечеловеческих обязанностей — поддерживать закон и порядок. Закон должен быть справедлив и создан на основе заповедей и принципов Торы. В Содоме и Гоморре эту идею извратили.





«Мне кажется, это как раз из тех самых Содома и Гоморры, как принято говорить уже в качестве имени нарицательного, когда люди закон используют для беззакония и само понятие «закон» извращается. А чем это закончилось, мы знаем», — заключил Карпов.





Международный уголовный суд 21 ноября также выдал ордер на арест недавно уволенного министра обороны Израиля Йоава Галланта. Его и премьер-министра Нетаньяху подозревают «в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года».





17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. В Гааге обвинили российского лидера в военном преступлении — незаконной депортации и отправке детей с Украины в Россию.